Luca Vozar: Das nächste Talent in den Startlöchern

Luca Vozar, 19, ist Kapitän in der A-Jugend des FC Schalke und soll sich in der kommenden Vorbereitung bei den Profis zeigen und beweisen. Der Mittelfeldspieler ist durch und durch und hat bereits den Westfalenpokal gewonnen. Sein Fördervertrag wird in diesem Sommer in einen Profivertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr umgewandelt. Es ist möglich, dass Vozar seine Profiminuten bekommen könnte, aber das hängt von der Planung von Cheftrainer Miron Muslic ab.

Die Knappenschmiede des FC Schalke ist weltweit bekannt. Mit u. a. Manuel Neuer (40/FC Bayern), Leroy Sané (30/Galatasaray) und Julian Draxler (32/Al-Ahli) hat der königsblaue Nachwuchs schon etliche Weltstars geformt und hervorgebracht.

Gerade in der finanziell schwierigen Zeit helfen immer wieder Beteiligungen bei Transfers von Spielern, die in Gelsenkirchen ausgebildet wurden (u. a. Malick Thiaw) oder Talente, die sich bei den Profis etablieren und so ihren Marktwert steigern (u. a. Mertcan Ayhan). Jetzt steht das nächste Talent in den Startlöchern.

Luca Vozar (19) ist Kapitän in der A-Jugend und soll sich jetzt in der kommenden Vorbereitung bei den Profis zeigen und beweisen. Der Mittelfeldspieler ist durch und durch. Papa und Opa sind dem Pottklub tief verbunden. Bereits mit drei Monaten wurde Vozar Junior zum Mitglied.

Seit 2015 kickt er in der Nachwuchsabteilung. Zum Abschied seiner Jugendzeit holte Vozar noch den Westfalenpokal. Im Finale gegen den VfL Bochum (5:2) erzielte er drei Treffer, bereitete einen vor. Eine sensationelle Leistung.

Nach BILD-Informationen wandelt sich sein Fördervertrag in diesem Sommer in einen Profivertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr um. Fakt ist: Auf seiner Position im Zentrum herrscht durchaus Bedarf. Mit Soufiane El-Faouzi (23) und Ron Schallenberg (27) hat Königsblau ein eingespieltes Duo ohne große Konkurrenz. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass Vozar seine Profiminuten bekommen könnte.

Das hängt sicherlich auch davon ab, wie Cheftrainer Miron Muslic (43) mit ihm plant. Vorteil Vozar: Im vergangenen Sommer war Vitalie Becker (21) fast schon verliehen. Muslic legte ein Veto ein. Becker wurde zur Stammkraft.

Der Aufstieg in die Bundesliga erschwert dieses Szenario zwar, doch Muslic betonte stets, nach Leistung und nicht nach Namen und Vertrag aufzustellen. Der Mittelfeldspieler ist durch und durch. Papa und Opa sind dem Pottklub tief verbunden. Bereits mit drei Monaten wurde Vozar Junior zum Mitglied.

Seit 2015 kickt er in der Nachwuchsabteilung. Zum Abschied seiner Jugendzeit holte Vozar noch den Westfalenpokal. Im Finale gegen den VfL Bochum (5:2) erzielte er drei Treffer, bereitete einen vor. Eine sensationelle Leistung.

Der Aufstieg in die Bundesliga erschwert dieses Szenario zwar, doch Muslic betonte stets, nach Leistung und nicht nach Namen und Vertrag aufzustellen. Der Mittelfeldspieler ist durch und durch. Papa und Opa sind dem Pottklub tief verbunden. Bereits mit drei Monaten wurde Vozar Junior zum Mitglied.

Seit 2015 kickt er in der Nachwuchsabteilung. Zum Abschied seiner Jugendzeit holte Vozar noch den Westfalenpokal. Im Finale gegen den VfL Bochum (5:2) erzielte er drei Treffer, bereitete einen vor. Eine sensationelle Leistung.

Nach BILD-Informationen wandelt sich sein Fördervertrag in diesem Sommer in einen Profivertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr um. Fakt ist: Auf seiner Position im Zentrum herrscht durchaus Bedarf. Mit Soufiane El-Faouzi (23) und Ron Schallenberg (27) hat Königsblau ein eingespieltes Duo ohne große Konkurrenz. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass Vozar seine Profiminuten bekommen könnte.

Das hängt sicherlich auch davon ab, wie Cheftrainer Miron Muslic (43) mit ihm plant. Vorteil Vozar: Im vergangenen Sommer war Vitalie Becker (21) fast schon verliehen. Muslic legte ein Veto ein. Becker wurde zur Stammkraft.

Der Aufstieg in die Bundesliga erschwert dieses Szenario zwar, doch Muslic betonte stets, nach Leistung und nicht nach Namen und Vertrag aufzustellen. Der Mittelfeldspieler ist durch und durch. Papa und Opa sind dem Pottklub tief verbunden. Bereits mit drei Monaten wurde Vozar Junior zum Mitglied.

Seit 2015 kickt er in der Nachwuchsabteilung. Zum Abschied seiner Jugendzeit holte Vozar noch den Westfalenpokal. Im Finale gegen den VfL Bochum (5:2) erzielte er drei Treffer, bereitete einen vor. Eine sensationelle Leistung.

Nach BILD-Informationen wandelt sich sein Fördervertrag in diesem Sommer in einen Profivertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr um. Fakt ist: Auf seiner Position im Zentrum herrscht durchaus Bedarf. Mit Soufiane El-Faouzi (23) und Ron Schallenberg (27) hat Königsblau ein eingespieltes Duo ohne große Konkurrenz. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass Vozar seine Profiminuten bekommen könnte.

Das hängt sicherlich auch davon ab, wie Cheftrainer Miron Muslic (43) mit ihm plant. Vorteil Vozar: Im vergangenen Sommer war Vitalie Becker (21) fast schon verliehen. Muslic legte ein Veto ein. Becker wurde zur Stammkraft.

Der Aufstieg in die Bundesliga erschwert dieses Szenario zwar, doch Muslic betonte stets, nach Leistung und nicht nach Namen und Vertrag aufzustellen. Der Mittelfeldspieler ist durch und durch. Papa und Opa sind dem Pottklub tief verbunden. Bereits mit drei Monaten wurde Vozar Junior zum Mitglied.

Seit 2015 kickt er in der Nachwuchsabteilung. Zum Abschied seiner Jugendzeit holte Vozar noch den Westfalenpokal. Im Finale gegen den VfL Bochum (5:2) erzielte er drei Treffer, bereitete einen vor. Eine sensationelle Leistung.

Nach BILD-Informationen wandelt sich sein Fördervertrag in diesem Sommer in einen Profivertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr um. Fakt ist: Auf seiner Position im Zentrum herrscht durchaus Bedarf. Mit Soufiane El-Faouzi (23) und Ron Schallenberg (27) hat Königsblau ein eingespieltes Duo ohne große Konkurrenz. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass Vozar seine Profiminuten bekommen könnte.

Das hängt sicherlich auch davon ab, wie Cheftrainer Miron Muslic (43) mit ihm plant. Vorteil Vozar: Im vergangenen Sommer war Vitalie Becker (21) fast schon verliehen. Muslic legte ein Veto ein. Becker wurde zur Stammkraft.

Der Aufstieg in die Bundesliga erschwert dieses Szenario zwar, doch Muslic betonte stets, nach Leistung und nicht nach Namen und Vertrag aufzustellen. Der Mittelfeldspieler ist durch und durch. Papa und Opa sind dem Pottklub tief verbunden. Bereits mit drei Monaten wurde Vozar Junior zum Mitglied.

Seit 2015 kickt er in der Nachwuchsabteilung. Zum Abschied seiner Jugendzeit holte Vozar noch den Westfalenpokal. Im Finale gegen den VfL Bochum (5:2) erzielte er drei Treffer, bereitete einen vor. Eine sensationelle Leistung.

Nach BILD-Informationen wandelt sich sein Fördervertrag in diesem Sommer in einen Profivertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr um. Fakt ist: Auf seiner Position im Zentrum herrscht durchaus Bedarf. Mit Soufiane El-Faouzi (23) und Ron Schallenberg (27) hat Königsblau ein eingespieltes Duo ohne große Konkurrenz. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass Vozar seine Profiminuten bekommen könnte.

Das hängt sicherlich auch davon ab, wie Cheftrainer Miron Muslic (43) mit ihm plant. Vorteil Vozar: Im vergangenen Sommer war Vitalie Becker (21) fast schon verliehen. Muslic legte ein Veto ein. Becker wurde zur Stammkraft.

Der Aufstieg in die Bundesliga erschwert dieses Szenario zwar, doch Muslic betonte stets, nach Leistung und nicht nach Namen und Vertrag aufzustellen. Der Mittelfeldspieler ist durch und durch. Papa und Opa sind dem Pottklub tief verbunden. Bereits mit drei Monaten wurde Vozar Junior zum Mitglied.

Seit 2015 kickt er in der Nachwuchsabteilung. Zum Abschied seiner Jugendzeit holte Vozar noch den Westfalenpokal. Im Finale gegen den VfL Bochum (5:2) erzielte er drei Treffer, bereitete einen vor. Eine sensationelle Leistung.

Nach BILD-Informationen wandelt sich sein Fördervertrag in diesem Sommer in einen Profivertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr um. Fakt ist: Auf seiner Position im Zentrum herrscht durchaus Bedarf. Mit Soufiane El-Faouzi (23) und Ron Schallenberg (27) hat Königsblau ein eingespieltes Duo ohne große Konkurrenz. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass Vozar seine Profiminuten bekommen könnte.

Das hängt sicherlich auch davon ab, wie Cheftrainer Miron Muslic (43) mit ihm plant. Vorteil Vozar: Im vergangenen Sommer war Vitalie Becker (21) fast schon verliehen. Muslic legte ein Veto ein. Becker wurde zur Stammkraft.

Der Aufstieg in die Bundesliga erschwert dieses Szenario zwar, doch Muslic betonte stets, nach Leistung und nicht nach Namen und Vertrag aufzustellen





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