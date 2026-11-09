Luca Witzke wechselt vom SG Flensburg zu HC Hamburg bis 2027

Spielmacher Luca Witzke verstärkt den HC Hamburg ab sofort. Nach Verletzungspause und Vertragsauflösung in Flensburg beginnt der Nationalspieler ab Mittwoch ein neues Kapitel in der Bundesliga.

Der deutsche Nationalspieler Luca Witzke hat seine Karriere neu aufgestellt und wechselt von der SG Flensburg-Handewitt zum HC Hamburg. Die Vereinbarung gilt bis zum Sommer 2027. Am Freitag absolvierte der Spielmacher den erforderlichen medizinischen Check-up im Albertinen-Krankenhaus in Hamburg erfolgreich, was den Weg für den offiziellen Vertragsschluss frei machte.

Witzke war im Sommer 2025 von Leipzig nach Flensburg gewechselt, doch seine Zeit in Schleswig-Holstein endete überraschend schnell. Eine schwere Schulterverletzung verhinderte seine erwartete Leistungsfähigkeit und führte dazu, dass er fast ein Jahr lang pausieren musste. Obwohl er im Oktober 2025 ins Training zurückkehrte, wurde die Zusammenarbeit mit der SG Flensburg-Handewitt nicht fortgesetzt.

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Vereinbarung und Vertragsdetails

Die Auflösung des bestehenden Vertrages in Flensburg erfolgt einvernehmlich. Der HC Hamburg sichert sich damit einen erfahrenen Führungsspieler für die Zukunft. Witzke selbst betonte in einer Stellungnahme, dass der Wechsel in der aktuellen Situation für alle Beteiligten die beste Lösung darstellt. Er sei dankbar für die Zeit bei der SG Flensburg, aus der er trotz der sportlichen Herausforderungen wichtige Erfahrungen für seinen weiteren Karriereweg mitnehmen konnte.

Sportdirektor Johannes Bitter zur Strategie

HC Hamburg Sportdirektor Johannes Bitter bestätigte, dass Witzke zu den ersten Kandidaten gehörte, die das Hamburger Management auf dem Radar hatte. Bitter erklärte, dass man bereits unmittelbar nach der Kreuzbandverletzung von Moritz Sauter Anfang September bei Witzke nachgefragt habe. Der 44-jährige Funktionär ordnete die Ankunft des neuen Spielers realistisch ein: Witzke benötige Zeit, um alte Form zurückzugewinnen, und werde zunächst als Ergänzung im Kader agieren.

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Erstes Aufgebot im DHB-Pokal am Mittwoch

Die Spielgenehmigung durch die Opel Handball-Bundesliga ist für den Montag vorgesehen. Sollte diese erteilt werden, könnte Witzke bereits am Mittwoch um 19 Uhr im Pokal-Achtelfinale gegen den Meister Magdeburg sein Debüt für den HC Hamburg geben. Trainer Torsten Jansen sieht in Witzke eine Chance zur Weiterentwicklung des Teams, während dieser selbst Verantwortung und regelmäßige Spielpraxis als Ziele für seine Rückkehr nennt.

Karriereplanung ab Sommer 2027

Auch die Phase nach dem Ende des aktuellen Vertrags in Hamburg ist bereits angedeutet. Quellen deuten darauf hin, dass Witzke ab Sommer 2027 zum HC Erlangen wechseln soll. Diese Planung passt in seine Strategie, sich nach der langen Verletzungspause zunächst in Hamburg spielerisch zu stabilisieren, bevor er seine Karriere an einem neuen Ort fortsetzt.