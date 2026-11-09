Luca Witzke wechselt von Flensburg zu Hamburg: Handball-Profi bis 2027

Der deutsche Nationalspieler Luca Witzke verlässt die SG Flensburg-Handewitt und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Club Hamburg an. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Der deutsche Nationalspieler Luca Witzke beendet seine Zeit bei der SG Flensburg-Handewitt und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Club Hamburg an. Der 27-jährige Spielmacher löst seinen Vertrag in Flensburg auf und wird bis zum Sommer 2027 an den HCH gebunden. Dieser Wechsel vollzieht sich rund 160 Kilometer südlich der schleswig-holsteinischen Heimat des Athleten.

Wechsel nach Hamburg: Medizinischer Check bestanden

Luca Witzke hat alle notwendigen formalen und gesundheitlichen Hürden für den Wechsel erfolgreich genommen. Am Freitag absolvierte der Handball-Profi den medizinischen Checkup im Albertinen-Krankenhaus. Die Spielgenehmigung der Opel Handball-Bundesliga soll bereits am Montag vorliegen, wodurch die sportliche Aktivierung schnell erfolgen kann. Sollte die Freigabe zeitnah erteilt werden, steht ein Debüt für den neuen Verein bereits am kommenden Mittwoch im Pokal-Achtelfinale gegen den Meister aus Magdeburg zur Verfügung.

Also read Hamburg: Festival-Auftakt mit animierter Barockoper

Verletzungspause und Sauters Kreuzbandriss

Die Umstände für den Transfer sind durch eine lange Verletzungspause des Athleten geprägt. Luca Witzke befand sich seit einem Kreuzbandriss von Moritz Sauter im Fokus des HCH. Moritz Sauter hatte sich Anfang September bei der SG Flensburg-Handewitt diesen schweren Schaden zugezogen. Witzke selbst hatte seine Zeit in Flensburg im Sommer 2025 begonnen, zuvor war er aus Leipzig gekommen. Eine Schulterverletzung hielt ihn fast ein ganzes Jahr von der Spielpraxis fern, bevor er im Oktober wieder auf dem Feld stand. Diese historische Verletzungsserie hat die Situation für beide Vereine und den Spieler maßgeblich beeinflusst.

Position des Sportdirektors Johannes Bitter

Johannes Bitter, der 44-jährige Sportdirektor des Club Hamburg, bestätigte die strategische Ausrichtung des Vereins auf den Nationalspieler. Bitter erklärte gegenüber den Medien, dass Luca Witzke zu den ersten Kandidaten gehörte, mit denen nach dem Ausfall von Moritz Sauter gesprochen wurde. Der Klub möchte den Druck auf den 51-fachen Nationalspieler bewusst niedrig halten. Bitter betonte, dass Luca Witzke zunächst einfach als einer mehr im Kader wahrgenommen wird. Es werde nicht viel erwartet, da der Spieler nach der langen Pause Zeit für die Wiederherstellung der Form benötige. Die Motivation des Spielers, zurückzukommen, sei jedoch hoch.

Advertisement

Neue Verantwortung bei Torsten Jansen

Für Luca Witzke bedeutet der Wechsel nach Hamburg die Chance, alte Stärken wiederzuerlangen und Verantwortung in einer neuen Umgebung zu übernehmen. Der Spieler erklärte, dass die gemeinsamen Gespräche den Eindruck einer guten Lösung für alle Seiten vermittelt hätten. Er blickt dankbar auf die Zeit bei der SG zurück, erkennt die Herausforderungen an und freut sich auf die neue Aufgabe unter der Führung von Trainer Torsten Jansen. Jansen, 49 Jahre alt, leitet das Trainerteam des HCH. Witzke plant, sich sportlich weiterzuentwickeln und möglicherweise erneut den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft zu schaffen.

Zukunftsperspektive und HC Erlangen

Der Club Hamburg stellt nicht die letzte Etappe in der Laufbahn des 27-jährigen Handballprofis dar. Nach Informationen von Sport-Bild scheint die Zeit nach seinem aktuellen Vertrag bereits vorgezeichnet zu sein. Ab dem Sommer 2027 soll Luca Witzke seinen weiteren Karriereweg beim HC Erlangen fortsetzen. Dieser Schritt in Richtung Süden Deutschlands rundet den aktuellen Transferzyklus ab und gibt der sportlichen Planung des HCH einen klaren zeitlichen Rahmen.