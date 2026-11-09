Luca Witzkes Comeback: Hamburgs Nr. 7 tritt Pokalachtelfinale gegen SC Magdeburg an

Nach fast einem Jahr Verletzungspause kehrt Luca Witzke zum SG Flensburg-Kiel zurück und debütiert für die neue Mannschaft Hamburg HSG im Pokalachtelfinale gegen den SC Magdeburg.

Luca Witzke hat einen neuen Lebensabschnitt in seiner Handball karriere begonnen, nachdem er fast ein Jahr lang intensiv an seiner Genesung gearbeitet hat. Der 27-jährige Außenverteidiger steht am Montagmorgen vor dem ersten Training mit der neuen Mannschaft in Hamburg und trägt dort bereits die vertraute Rückennummer 7. Sein offizielles Debüt für die HSG ist bereits für Mittwochabend geplant, was einen extrem engen Zeitrahmen für die Eingewöhnung darstellt.

Der Anstoß für das entscheidende Spiel ist auf 19 Uhr angesetzt. Es handelt sich hierbei um das Achtelfinale des Pokalwettbewerbs, in dem die Hamburger gegen den amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg antreten müssen. Die Live-Übertragung dieses Spiels wird über offizielle Kanäle des Handballsports verfügbar sein, was die mediale Aufmerksamkeit auf den Neuanfang des Spielers erhöht.

Also read Erste Auswärtspleite - FC St. Pauli verliert in Magdeburg

Witzke betont in seiner aktuellen Situation, dass die Rehabilitation und das tägliche harte Training genau auf diesen Moment ausgerichtet waren. Ihm ging es primär darum, wieder auf seiner Position für eine Mannschaft spielbar zu sein. Diese emotionale Vorbereitung ist für ihn die Grundlage, auf der er sich enorm auf das kommende Spiel freut, unabhängig davon, wie viele Minuten er am Ende auf dem Platz stehen darf.

Fehlende Spielpraxis trotz körperlicher Einsatzfähigkeit

Seit Oktober hatte der Olympia-Silbermedaillengewinner nach einer fast einjährigen Verletzungspause sein Comeback für SG Flensburg-Kiel gegeben. Allerdings blieb ihm in dieser Phase nur sehr begrenzte Spielgelegenheit, um wieder in den gewohnten Spielrhythmus zu finden. Witzke ist sich der Situation bewusst und stuft seine aktuelle Form noch nicht als hundertprozentig ein, da der Körper sich erst wieder an die hohe Belastung gewöhnen muss.

Advertisement

Er räumt ein, dass die letzten Wochen bei Flensburg die Gelegenheit zur Sammlung von Spielpraxis nicht optimal genutzt werden konnten. Dies liegt vor allem daran, dass in der Dortigen Mannschaft sehr viele Weltklasse- und Topspieler auf den gleichen Positionen stehen, die nicht eine einjährige Verletzungspause hinter sich haben. Das ist aus Sicht der Spielzeitvergabe verständlich, aber für Witzke persönlich keine ideale Entwicklung.

Körperlich betrachtet ist Witzke jedoch voll einsatzfähig. Er berichtet, dass ihm beim Timing und bei manchen Bewegungen noch die Routine sowie das nötige Vertrauen fehlen. Die HSG nimmt diese Situation nicht übel und zeigt Verständnis für die Umstände. Für Hamburg ist es nun die Aufgabe, Witzke wieder richtig Fahrt aufnehmen zu lassen, um ihn langfristig in die Mannschaft zu integrieren.

Rückkehr zur Nummer 7 als Symbol für den Neustart

Zum Start der neuen Kooperation bei der Hamburger Handball-Spielgemeinschaft bekommt Witzke auch seine alte Nummer 7 zurückgegeben. In Flensburg wurde diese Trikotnummer nach dem Idol der SG, Anders Eggert, nicht mehr vergeben, weshalb Witzke dort zeitweise mit der 77 auflief. Die Rückkehr zur 7 ist für ihn von großer persönlicher Bedeutung, da sein Vater diese Nummer damals ebenfalls immer getragen hat.

Witzke erklärt, dass er seit seiner Kindheit durchgängig die Sieben getragen hat. Der Wiedererwerb dieser spezifischen Rückennummer passt für ihn perfekt zu seinem neuen Kapitel und wird von ihm als ein positives Zeichen gewertet, dass die Zusammenarbeit mit Hamburg gut funktionieren könnte. Es ist ein psychologischer Anker, der ihm hilft, sich in der neuen Umgebung schnell zu identifizieren.

Advertisement

Die Priorität liegt für Witzke aktuell klar auf dem Wiederaufbau seiner spielerischen Stärke. Die Hoffnung, dass sich damit irgendwann auch wieder die Tür zur Nationalmannschaft öffnet, ist vorhanden, aber er denkt darüber noch nicht aktiv nach. Für ihn hat das Thema Nationalteam gerade wenig Priorität. Er möchte nach und nach zu alter Stärke zurückfinden, bevor er sich mit anderen Themen wie Länderspielberufen befasst.

Pokalachtelfinale gegen SC Magdeburg als Test

Gleich zum Start der neuen Ära in Hamburg wartet ein enorm schwerer Gegner auf Witzke und seine Mitspieler. Das Pokalachtelfinale gegen den SC Magdeburg bietet bereits am Mittwoch die erste Möglichkeit zu zeigen, ob der Neustart auf dem Feld genauso gut funktioniert wie erwartet. Witzke ist sich der Herausforderung voll und ganz bewusst, die vom Meister ausgeht.

Der Spieler betont, dass jedes Spiel gespielt werden muss und er alles geben wird. Er vertraut darauf, dass das Endergebnis am Ende zeigt, was herauskommt, wenn man sein Bestes gibt. Mit der Außenseiterrolle, die den Hamburgerinnen und Hamburgern wahrscheinlich von außen zugeschrieben wird, kann er gut leben. Es ist ihm klar, dass die wenigsten auf sie setzen werden.

Nach einem Jahr voller Rehabilitation und Warten steht für Luca Witzke etwas anderes über allem: endlich wieder Handball spielen. Die mentale Vorbereitung ist abgeschlossen, die körperliche Basis ist gelegt. Jetzt gilt es, die erste Hürde gegen Magdeburg zu nehmen und zu beweisen, dass die lange Pause nicht das Ende seiner Karriere war, sondern nur eine Zwischenstation auf dem Weg zurück an die Spitze des deutschen Handballs.