Luca Witzkes Wechsel von Flensburg zu Hamburg: Die 7 und die neue Chance

Handball-Star Luca Witzke wechselt nach einem Jahr Verletzungspause vom SG Flensburg-Kiel zu Hamburg. Er trägt wieder die Nummer 7 und zielt auf einen Neustart mit dem HSV.

Luca Witzke hat fast ein Jahr auf diesen entscheidenden Moment hingearbeitet, doch nun geht alles überraschend schnell. Am Montagmorgen betrat der 27-jährige Olympia-Silbermedaillengewinner den Volkspark, um seine neue Umgebung und Mitspieler kennenzulernen. Er trägt nun wieder seine alte Nummer 7, eine Trikotnummer, die für ihn eine tiefe persönliche Bedeutung hat. Für Witzke ist der Wechsel zu Hamburg ein klares Signal, dass die harte Arbeit in der Rehabilitation und die täglichen Anstrengungen den gewünschten Weg geebnet haben.

Körperliche Verfassung und Spielpraxis

Die körperliche Bereitschaft des Spielers ist nach eigener Aussage gegeben, wobei noch Feinheiten fehlen. Witzke erklärte im Gespräch mit BILD, dass seine Schulter stabil sei und er voll einsatzfähig sei. Dennoch sieht er sich derzeit noch nicht zu 100 Prozent fit, da der gesamte Körper sich erst wieder an die intensive Belastung gewöhnen muss. Die letzte Zeit in Flensburg habe ihm dabei nicht weitergeholfen, da er dort nur sehr wenig Spielpraxis sammeln konnte. Beim Timing und bei bestimmten Bewegungsmustern fehlt ihm noch die nötige Routine und das Vertrauen in den eigenen Körper.

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Kein Ärger mit Flensburg trotz unoptimaler Situation

Trotz der geringen Einsatzzeiten macht Witzke dem vorherigen Verein SG Flensburg-Kiel keine Vorwürfe. Er versteht die Situation aus sportlicher Sicht nachvollziehbar, da dort auf seinen Positionen viele Weltklasse- und Topspieler stehen, die keine einjährige Verletzungspause hinter sich haben. Für den Außenspieler war die daraus resultierende Lage natürlich nicht optimal, doch er akzeptiert diese Umstände. Die Priorität lag für ihn stets darauf, nach der Reha wieder auf seiner gewohnten Position gebraucht zu werden und Teil eines Teams zu sein.

Die symbolträchtige Nummer 7 kehrt zurück

Ein wichtiges Symbol für seinen Neuanfang ist die Rückkehr zur Nummer 7. In Flensburg war diese Nummer nach der Verabschiedung von HSV-Idol Anders Eggert nicht mehr vergeben gewesen, sodass Witzke dort stattdessen die 77 trug. Die Sieben war eine Tradition in der Familie, da ihn sein Papa damals immer getragen habe. Seit seiner Kindheit habe er durchgängig diese Nummer gehabt. Die Rückkehr zu dieser Trikotnummer bei Hamburg könnte für ihn ein Zeichen sein, dass alles perfekt passt und er wieder an alte Zeiten anknüpfen kann.

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Keine Eile mit der Nationalmannschaft

Zwar könnte der Wechsel in der Zukunft vielleicht den Weg zurück in die Nationalmannschaft ebnen, doch diese Perspektive hat aktuell für Witzke wenig Priorität. Er bremst die Spekulationen und möchte sich erst einmal ganz auf die sportliche Entwicklung in Hamburg konzentrieren. Sein Fokus liegt darauf, nach und nach wieder zu alter Stärke zurückzufinden und in den kommenden Spielen gute Leistungen für HSV Hamburg zu bringen. Erst wenn diese Basis steht, will er über andere Themen wie eine Rückkehr ins Nationalteam nachdenken.

Herausforderung gegen Magdeburg als erste Hürde

Wie schnell er auch sportlich wieder in die Gänge kommt, wird sich wahrscheinlich schon am Mittwoch zeigen. Witzke erwartet ein extrem schweres Spiel gegen den THW Magdeburg, das jedoch gespielt werden muss. Er betont, dass er alles geben wird und das Ergebnis dem jeweiligen Spielverlauf überlassen will. Die Rolle des Außenseiters stört ihn nicht, da klar ist, dass die wenigsten auf seinen neuen Verein setzen werden. Nach einem langen Jahr der Rehabilitation und des Wartens ist für ihn die Hauptsache, endlich wieder Handball spielen zu können und wieder ins Taktgefühl zu kommen.