Luca Zidane: Der Sohn des Fußball-Legenden bei der WM im Fokus

Luca Zidane, Sohn des legendären Fußballers Zinedine Zidane, steht im Aufgebot der algerischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft. Obwohl er sich der Last seines Nachnamens bewusst ist, möchte er allein nach seinen sportlichen Leistungen beurteilt werden.

Luca Zidane , einer der Söhne des legendären Fußball ers Zinedine Zidane , hat sich für die algerische Nationalmannschaft entschieden und steht nun im Aufgebot für die Weltmeisterschaft.

Im Gegensatz zu seinem Vater, der als einer der besten Fußballspieler aller Zeiten gilt, ist Luca Torwart und hat bereits sieben Länderspiele für Algerien bestritten. Seine Entscheidung, für Algerien zu spielen, basiert auf seiner familiären Geschichte, da seine Großeltern aus Algerien stammten. Obwohl er sich der Last seines Nachnamens bewusst ist, möchte er seinen eigenen Weg gehen und allein nach seinen sportlichen Leistungen beurteilt werden.

Letztes Jahr verkündete er seine Entscheidung, künftig für Algerien auflaufen zu wollen, und erhielt die Unterstützung seines Großvaters, der begeistert von der Entscheidung seines Enkels war. Bei dieser WM wird auf seinem Rücken der Name Luca stehen, um zu zeigen, dass er allein nach seinen Leistungen beurteilt werden möchte.

Allerdings wird die Anwesenheit seines Vaters auf den Tribünen die Aufmerksamkeit auf die Familie lenken und die Beurteilung seiner Leistung erschweren. Beinahe wäre Luca Zidanes WM-Plan nicht aufgegangen, als er Ende April in einem Zweitligaspiel einen Kiefer- und Kinnbruch erlitt. Doch er hat sich vollständig erholt und zeigte eine starke Leistung im WM-Test gegen die Niederlande





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