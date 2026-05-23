Lucas Auer und Thierry Vermeulen gewinnen DTM-Rennen in Zandvoort, Timo Glock und Tom Kalender scheitern

Lucas Auer und Thierry Vermeulen holten am Samstag in Zandvoort die Siegerehrung ab, während Timo Glock und Tom Kalender ihre Rennen frühzeitig beenden mussten. Bastian Buus verteidigte seinen vierten Platz in der Schlussphase erfolgreich gegen Winward-Mercedes-Pilot Jules Gounon.

Hinter dem Ferrari-Piloten komplettieren Landgraf-Mercedes-Pilot Lucas Auer und Cairoli-Teamkollege Thierry Vermeulen das Podium. Bastian Buus verteidigt seinen vierten Platz in der Schlussphase erfolgreich gegen Winward-Mercedes-Pilot Jules Gounon.

Ben Dörr fährt auf den sechsten Platz, dahinter folgen Maro Engel (Winward-Mercedes) und Manthey-Porsche-Pilot Thomas Preining. Luca Engstler (Abt-Lamborghini) sowie Nicki Thiim (Comtoyou-Aston-Martin) komplettieren die Top 10 im ersten DTM-Rennen in Zandvoort. Während Cairoli seine Poleposition ungefährdet zur Führung umwandeln konnte, schob sich Auer dahinter an Vermeulen vorbei auf die zweite Position. Im hinteren Feld kam es zwar zu kleineren Scharmützeln und Berührungen, in dessen Folge sich Timo Glock einen Reifenschaden zuzog.

Der Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock, der nach einem technischen Defekt im Qualifying sowieso nur vom 20. Startplatz kam, geriet mit Kelvin van der Linde (Schubert-BMW) aneinander und fiel bereits in der Anfangsphase des Rennens weit zurück. Die Rennleitung untersuchte den Vorfall, sprach allerdings keine Strafen aus. An der Spitze setzte sich Cairoli innerhalb weniger Runden um mehr als eine Sekunde von Auer ab, gefolgt von Thierry Vermeulen, Bastian Buus und Jules Gounon.

Glock-Teamkollege Ben Dörr folgte zu diesem Zeitpunkt auf dem sechsten Platz, vor Maro Engel und Luca Engstler. Bis auf einen Zweikampf zwischen Mirko Bortolotti und Kelvin van der Linde, mit mehreren leichten Berührungen und einem am Funk schimpfenden Grasser-Lamborghini-Piloten, blieb das Rennen bis zum Öffnen des Boxenstoppfensters ohne Zwischenfälle. In Runde 13 kamen Buus und Dörr als erste Piloten aus der Spitzengruppe zum vorgeschriebenen Reifenwechsel an die Box.

Dahinter sorgte eine 'Unsafe-Release' der Abt-Mannschaft für Aufregung: Marco Mapelli touchierte beim Herausfahren den Lamborghini von Bortolotti. In den folgenden Runden kamen auch die meisten anderen Piloten zum Boxenstopp, nur Engel und Kelvin van der Linde warteten etwas länger als die Konkurrenz. Große Veränderungen brachte der Boxenstopp insgesamt nicht, denn die Positionen der Top 8 blieben unverändert.

Nur Preining konnte eine Position gutmachen und sich an Luca Engstler vorbei auf die neunte Position schiebe und versuchte dann, auch Maro Engel unter Druck zu setzen. An der Spitze gab es keine Veränderungen mehr: Cairoli kontrollierte das Rennen vor Auer und Teamkollegen Vermeulen, während sich Gounon an der Stoßstange von Buus festgebissen hatte. Der Winward-AMG-Pilot startete in der Schlussphase noch einige Attacken, fand allerdings keinen Weg vorbei.

Wenige Minuten vor Ende setzte sich Gounon in der ersten Kurve neben den Land-Porsche von Buus, der den Franzosen leicht von der Strecke drängte. Die Rennleitung schaute sich den Vorfall zwar an, sprach allerdings nur eine Verwarnung gegen den Dänen aus. Timo Glock stellte seinen Dörr-McLaren kurz nach Halbzeit des Rennens an der Box ab.

'Das Gaspedal ist durchgefallen', erklärt der 44-Jährige bei. Mit der Kollision beim Start habe das allerdings nicht zu tun gehabt.

'Kelvin van der Linde ist rübergezogen und mit seinem Hinterrad an mein Vorderrad gekommen, da war die Felge beschädigt. ' Neben Glock und van der Linde sah auch Tom Kalender (Landgraf-Mercedes) am Samstag nicht die Zielflagge. Dessen Teamkollege Lucas Auer hat mit seinem zweiten Platz im ersten Zandvoort-Rennen die Führung in der Gesamtwertung von Engel übernommen. Cairoli schiebt sich dank seines Sieges auf den dritten Platz nach vorne.

Das zweite DTM-Rennen in Zandvoort startet am Sonntag (24. Mai) um 13:30 Uhr. Die Startpositionen werden zuvor in einem weiteren Qualifying bekannt gegeben





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