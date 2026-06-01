Lucas Coenen gewinnt souverän den Grand Prix of Germany in Teutschenthal

Der belgische MXGP-Werksfahrer Lucas Coenen sichert sich mit einem Doppelsieg beim Deutschland-Grand-Prix einen großen Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Während sein Rivale Jeffrey Herlings ausfiel, überzeugte auch Romain Febvre im Qualifying. Rick Elzinga wechselt zudem überraschend das Team.

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen dominierte den Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal mit einem überzeugenden Doppelsieg und baute seine Führung in der MXGP -Weltmeisterschaft deutlich aus.

Coenen gewann beide Wertungsläufe des Wochenendes und unterstrich damit seine aktuelle Übermacht in der Klasse. Sein Hauptkonkurrent Jeffrey Herlings (Honda) hatte mit technischen Problemen zu kämpfen und konnte im ersten Lauf nicht starten, was Coenen die Möglichkeit gab, wertvolle Punkte zu sammeln und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung zu vergrößern. Daneben zeigte auch der Franzose Romain Febvre (Kawasaki) starke Leistungen, nachdem er das Qualifikationsrennen vor Tim Gajser (Yamaha) und dem WM-Leader Coenen für sich entscheiden konnte.

Der Niederländer Rick Elzinga vollzog zudem einen überraschenden Teamwechsel: Er verließ das Beta-Werksteam mit sofortiger Wirkung und schloss sich 'Van Venrooy KTM' an, bereits beim Deutschland-Grand-Prix startete er für sein neues Team. Die Strecke im Talkessel wurde für diesen GP neu präpariert, der Boden war weicher als in den Vorjahren, und es gab eine neue Sprungkombination namens 'Dragon's Back', die aus dem Supercross übernommen wurde und den Fahrern verschiedene Linienoptionen bot.

Insgesamt war es ein spektakuläres Rennwochenende mit vielen Action Sequenzen, und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Coenens Sieg festigt seine Position an der Spitze der WM, während Herlings versuchen wird, beim nächsten Grand Prix zurückzuschlagen. Auch Febvre bleibt mit konstant guten Leistungen im Titelkampf ein ernsthafter Gegner. Der Teamwechsel von Elzinga sorgte für Gesprächsstoff und zeigt die dynamischen Entwicklungen im MXGP-Zirkus.

Die Organisatoren von Teutschenthal hatten erneut eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Strecke gebaut, die sowohl von den Fahrern als auch vom Publikum gelobt wurde. Das Wetter war ebenfalls ideal, sodass die Rennen unter besten Bedingungen stattfanden. In den kommenden Rennen wird es spannend bleiben, ob Coenen seine Form halten kann oder ob ihn seine Rivalen wieder unter Druck setzen können. Die MXGP-Saison verspricht weiterhin hochklassigen Motorsport mit vielen Wendungen





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