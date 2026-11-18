Lucas Jumalon sicherte sich den Titel beim WSOP Main Event und gewann 10 Millionen Dollar. Der 22-Jährige erzählt von seinem Traumauto und seiner neuen Rolle.

Lucas Jumalon hat im Sommer den prestigeträchtigen Titel des World Series of Poker Main Event gewonnen und damit einen Gewinn von 10 Millionen Dollar sichergestellt. Der 22-jährige Champion aus Las Vegas hat in einem Interview mit dem PokerNews-Podcast nun erste Einblicke in sein Leben nach dem historischen Triumph gegeben. Er berichtete offen über seine größte Anschaffung seit dem Sieg und seine aktuellen beruflichen Herausforderungen.

Jumalon kauft sich Traum-Corvette für bis zu 170 000 Euro

Lucas Jumalon verriet, dass er sich als Erstes ein hochpreisiges Luxus-Auto gegönnt hat. Der Kaufpreis der Corvette belief sich auf bis zu 170 000 Euro. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Modell aus dem Baujahr 2023 in einer hellblauen Lackierung. Der Pokerspieler beschrieb das Fahrzeug als ziemlich schnell und teilte mit, dass er schon lange von dieser spezifischen Karosserie geträumt hat. Er habe die Autos früher oft betrachtet und sich gefragt, ob er sich eine solche Anschaffung jemals leisten könnte.

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Interessanterweise stieß Lucas Jumalon nach dem Erwerb auf einen Screenshot aus dem Jahr 2021. Dieser Screenshot zeigte exakt dasselbe Auto in der gleichen Farbe, was ihm verdeutlichte, dass er sich dieses Fahrzeug schon vor Jahren herbeigewünscht hat. Diese Erkenntnis verleiht dem Kauf eine besondere persönliche Note. Der Champion ließ sich durch die Kosten nicht abschrecken und hat das Fahrzeug nun als Belohnung für seinen Erfolg in die Garage gestellt.

Unterschied zum Nachfolger Jonathan Tamayo von 2024

Die Ausgaben von Lucas Jumalon stehen in einem markanten Kontrast zu den Gewohnheiten anderer Gewinner der gleichen Veranstaltung. Sein Nachfolger im Titel des WSOP-Main-Event-Champions, Jonathan Tamayo, entschied sich im Jahr 2024 für eine deutlich bescheidene Ausgabenseite. Jonathan Tamayo kaufte sich nach seinem Sieg über 10 Millionen Dollar lediglich eine Packung Jelly Beans mit einem Gewicht von 4,5 Kilogramm sowie ein neues Golfset. Dieser Vergleich zeigt die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Prioritäten der Turniersieger auf.

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Trotz der teuren Anschaffung hat Lucas Jumalon den Großteil seines Gewinns nicht verschwendet. Drei Monate nach dem Triumph befindet er sich weiterhin in einer Phase der Verarbeitung. Er beschrieb das aktuelle Gefühl als anhaltenden Rausch, von dem es schwer ist, wieder abzusteigen. Dennoch gibt er an, dass es ihm persönlich gut geht und er die Euphorie des Erfolgs positiv integriert.

Neue Rolle als globaler Botschafter der WSOP Academy

Neben dem Konsum von Luxusgütern konzentriert sich Lucas Jumalon stark auf seine professionelle Weiterentwicklung. Er wurde vor Kurzem zum globalen Botschafter der WSOP Academy ernannt. In dieser verantwortungsvollen Position nimmt er an WSOP Circuit-Turnieren auf der ganzen Welt teil. Diese Rolle erweitert seinen Einflussbereich über das reine Spielen hinaus in den Bereich der Förderung und Repräsentation der Poker-Szene.

Der Tourplan für seine neuen Pflichten begann bereits im November. Am 13. November trat Lucas Jumalon im Dusk Till Dawn Casino in Nottingham auf. Dort organisierte er ein spezielles Meet-up-Spiel, das ausschließlich für Nutzer der WSOP Academy gedacht war. Das Format sah vor, dass einer der Spieler aus jedem Turnier einen begehrten Platz im WSOP Circuit Main Event des jeweiligen Festivals gewinnt. Dieses System bietet Nachwuchsspielern die Chance, gegen etablierte Namen anzutreten.

Preisvergabe und Ausblick auf das WSOP Main Event 2027

Die Struktur der Veranstaltung in Nottingham sah eine besondere Endphase vor. Lucas Jumalon hat die Aufgabe übernommen, einen der Gewinner auszuwählen. Diese personelle Entscheidung wird schließlich dazu führen, dass er diesen spezifischen Spieler im Vorfeld des WSOP Main Events 2027 betreuen wird. Diese Mentoring-Verpflichtung unterstreicht die langfristige Verbindung, die er zur Organisation eingeht.

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Durch diese direkte Einbindung in die Nachwuchsförderung zeigt Lucas Jumalon, dass er seine Rolle als Weltmeister ernst nimmt. Der Gewinn von 10 Millionen Dollar war der Auslöser für diese Karrierephase, aber die neuen Verpflichtungen bieten ihm eine nachhaltige Perspektive. Die Kombination aus persönlicher Zufriedenheit durch den Corvette-Kauf und der beruflichen Mission als Botschafter prägt die aktuelle Situation des jungen Pokerstars deutlich.