Lucas Pinheiro Braathen: Auf der Jagd nach der WM-Medaille

Lucas Pinheiro Braathen, der brasilianische Slalom-Spezialist, steht vor der Herausforderung, seinen persönlichen Makel bei den Weltmeisterschaften zu beseitigen. Nach einer bitteren Erfahrung in Courchevel 2023 will er in Saalbach-Hinterglemm eine Medaille für Brasilien gewinnen.

Lucas Pinheiro Braathen und Weltmeisterschaft en - eine komplizierte Geschichte. In Cortina d'Ampezzo (2021) fiel der heute für Brasilien startende Slalom -Spezialist verletzt aus, zwei Jahre später in Courchevel (2023) trat er schwer gehandicapt an und machte eine der bittersten Erfahrungen seiner Karriere. In Saalbach-Hinterglemm steht er nun mit dem Ehrgeiz am Start, diesen Makel zu beseitigen.

Lucas Pinheiro Braathen stand in seiner Karriere erst einmal bei einem WM-Rennen am Start - und machte eine der schwierigsten Erfahrungen seiner Skikarriere. Bei den alpinen Skiweltmeisterschaften 2023 in Courchevel/Méribel galt er als einer der Favoriten auf Slalom-Gold - trotz einer Blinddarmoperation nur drei Wochen vor WM-Start. 'Ich war in der Form meines Lebens im Slalom, hab das Rennen angeführt und zehn Tore vor dem Ziel habe ich alles weggeschmissen', erinnert sich der 24-Jährige im Interview beiBis zum heutigen Tage sei dieses Rennen eine der bittersten Erfahrungen, die der gebürtige Norweger machen musste. 'Es war mit Sicherheit die größte Enttäuschung meiner Karriere.' Pinheiro Braathen, der damals noch für Norwegen an den Start ging, trat am 27. Oktober, rund 252 Tage nach der Enttäuschung von Courchevel und nur wenige Tage vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden völlig überraschend vom aktiven Skisport zurück. Als Grund für seinen Rücktritt nannte Braathen unter anderem Differenzen mit dem norwegischen Skiverband. Seit dieser Saison ist Braathen unter brasilianischer Flagge zurück im Weltcup und will seinen persönlichen WM-Makel in Saalbach loswerden. 'Ich komme hierher mit dem großen Ehrgeiz, das zu ändern. Und ich weiß, dass ich in der Lage bin, dies zu tun. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um Saalbach am Freitag und Sonntag mit etwas Unvergesslichem zu verlassen.' Dabei ist er sich bewusst, dass fahrerisches Können und Geschick allein nicht über Erfolg oder Misserfolg entscheiden werden. Kein Fahrer und keine Fahrerin sei laut Braathen perfekt. Genau das sei jedoch die Schönheit des Skisports. 'Es ist der Athlet, der in der Lage ist, einen mentalen Zustand zu erreichen, in dem er oder sie performen kann, obwohl nicht alle Faktoren für ihn oder sie sprechen. Das ist es, was wir jeden einzelnen Tag versuchen.' Am Sonntag kämpfen sich die Athleten im Slalom durch den eng gesteckten Stangenwald. Zwei Gelegenheiten für Pinheiro Braathen, die erste Medaille für Brasilien bei einer alpinen Ski-WM zu holen





Eurosport_DE / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Lucas Pinheiro Braathen Skifahren Weltmeisterschaft Slalom Brasilien Medaille Courchevel Saalbach-Hinterglemm

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lucas Pinheiro Braathen wird Dritter: Ein Brasilianer tanzt aufs Podium von KitzbühelMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Slalom der Herren in Wengen live im Ticker: Linus Straßer, Lucas Pinheiro Braathen und Co. beim KlassikerVerfolge Slalom Herren - Wengen im Live-Kommentar auf Eurosport. Erhalte die neuesten Ski Alpin Updates und Live-Ergebnisse.

Weiterlesen »

Straßer braucht Aufholjagd in Kitzbühel – Braathen schnuppert am SiegKitzbühel: Linus Straßer braucht beim Slalom am Ganslernhang eine Aufholjagd. Lucas Pinheiro Braathen schnuppert am Sieg. Timon Haugan führt zur Halbzeit.

Weiterlesen »

Landesregierung stiftet Medaille für Einsatzkräfte der HochwasserwasserbekämpfungAnerkennung für aufopferungsvollen Einsatz beim Hochwasserschutz: Das Kabinett hat heute auf Vorschlag des Ministerpräsidenten die Stiftung einer Einsatzmedai

Weiterlesen »

Handball-WM: Fehler, Chancenverwertung: Für eine WM-Medaille muss mehr kommenDer erste holprige Schritt ist gemacht. Mehr aber auch nicht. Soll es am 2. Februar eine WM-Medaille geben, müssen unsere Handball-Helden zulegen.

Weiterlesen »

Nicht der Einzige: Kölner Olympia-Held schickt Medaille zurückDer deutsche Schwergewichts-Boxer Nelvie Tiafack war einer der Medaillen-Sensationen bei den Olympischen Spielen in Paris. Sein Bronze-Stück hat jedoch mittlerweile seinen Glanz verloren.

Weiterlesen »