Lucas Zeller trifft als Stammspieler von Preußen Münster mit seiner Mannschaft auf seine ehemalige U23-Station in Hoffenheim. Ein wichtiger Punktgewinn ist für die Münsteraner lebensnotwendig.

Am kommenden Samstag trifft der MSV Preußen Münster in der 3. Liga erstmals seit Bestehen des Vereins auf die Reserve der TSG 1899 Hoffenheim. Für den 26-jährigen MSV-Abwehrspieler Lucas Zeller ist dieses Duell keine gewöhnliche Partie, sondern eine emotionale Heimkehr zu den Wurzeln seiner professionellen Laufbahn. Das Spiel beginnt um 14 Uhr und wird live im Rahmen der Verfügbarkeit bei Magenta Sport ausgestrahlt.

Zellers Rückkehr zur TSG U23 Hoffenheim

Lucas Zeller blickt auf eine dreijährige Phase bei der TSG 1899 Hoffenheim zurück, die er 2019 aus der Jugendabteilung des SV Wehen Wiesbaden kommend begann. Während dieser Zeit absolvierte er seine ersten Schritte im Profifußball und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil der U23-Mannschaft. Zeller beschreibt diese Zeit rückblickend als schön und lehrreich, räumt jedoch ein, dass ihm damals die nötige mentale Einstellung fehlte. Er gesteht offen, dass er die Vor- und Nachbereitung von Trainingseinheiten sowie Spielen nicht immer mit der erforderlichen Disziplin betrieb.

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Gegenüber Teamkollegen wie Fisnik Asllani und dem aktuellen Borussia-Dortmund-Stürmer Maximilian Beier stellte Zeller fest, dass zwar das technische Talent in der Gruppe vorhanden war, aber der Wille zur täglichen Verbesserung bei vielen fehlte. Beide Spieler sind heute erfolgreich im Oberhaus vertreten. Zeller selbst verfolgte deren Karrierewege stets mit großem Interesse und erkennt nun an, dass diese mentale Stärke der entscheidende Unterschied im Spitzensport war.

Münsters Abwehrprobleme und Tabellenrang

Der heute bei Preußen Münster unter Vertrag stehende Lucas Zeller, der einen Marktwert von 200.000 Euro hat, ist nach seinem Wechsel im Sommer zur Stammkraft in der Abwehr geworden. Trotz seiner guten individuellen Leistung ist er mit dem bisherigen Saisonverlauf des Vereins unzufrieden. Preußen Münster belegt nach 13 Spieltagen den 14. Tabellenplatz in der 3. Liga. Zeller argumentiert, dass die Mannschaft über eine deutlich höhere Qualitätsreserve verfügt, als die aktuelle Position im Klassengerüst vermuten lässt.

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Ein zentrales Manko ist die Defensive der Schwarz-Weiß-Grünen, die in 13 Spielen bereits 22 Gegentore kassiert hat. Zeller führt dies auf zu viele leichte Fehler und ein Pech bei der Umwandlung weniger, aber gefährlicher Gegenschläge zurück. Ein Paradebeispiel dafür war die jüngste Heimniederlage gegen den MSV Duisburg mit 1:2. Dabei zielte Duisburg nur dreimal auf das Münsteraner Tor, doch Keeper Matthis Harsman musste zweimal unglückliche Niederlagen hinnehmen, nachdem die Bälle unhaltbar im Netz landeten.

Strategische Lage im Duell gegen die U23

Das bevorstehende Spiel im Dietmar-Hoop-Stadion in Sinsheim wird als ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe beschrieben. Für die Gastgeber aus Hoffenheim besteht kein direkter Druck auf das Ergebnis, da ihre primäre Motivation darin besteht, sich persönlich weiterzuentwickeln und sich für die erste Mannschaft der Bundesligisten zu empfehlen. Im Gegensatz dazu muss Preußen Münster unbedingt Punkte sammeln. Die Mannschaft steht nach fünf Niederlagen in den letzten sieben Spielen unter massivem Druck.

Ein Sieg in Baden-Württemberg würde als starkes Signal zum Start in die entscheidende Endphase der Hinrunde gewertet. Zeller betont die Wichtigkeit dieser fünfschrittigen Hürde bis zur Winterpause. Als positives Omen nennt er den Erfolg nach der vorherigen Länderspielpause, als man bei Stuttgart II drei wichtige Punkte holen konnte. Zudem ist Zeller historisch ungeschlagen gegen seinen Ex-Club: In der Vorsaison absolvierte er mit dem 1. FC Schweinfurt 05 zwei Spiele gegen die Hoffenheimer U23.

Vergangenheit und Zukunftsaussichten

Bei diesen früheren Begegnungen erzielte Preußen Münster zu Hause einen 3-Punkte-Sieg und spielte auswärts ein hochverdientes Unentschieden. Zeller ist motiviert, diese positive Bilanz mit Preußen Münster weiter auszubauen und zu verbessern. Er verweist dabei auch auf Co-Trainer Nick Proschwitz, der 39 Jahre alt ist und ebenfalls zur alten TSG-Runde gehört. Proschwitz absolvierte während Zellers Zeit bei den Adlerträgers 37 Einsätze, erzielte drei Tore und bereitete ein weiteres vor.

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Rund 600 Anhänger des MSV Preußen Münster werden die weite Reise nach Baden-Württemberg antreten, um ihr Team zu unterstützen. Für diese Fans wäre eine Verbesserung der bisherigen Bilanz gegen die TSG-Reserve ein willkommener Auftakt in den heißen Jahresendspurt. Lucas Zeller zeigt sich zuversichtlich, dass die Mannschaft aus den Fehlern der vergangenen Spiele lernt und die notwendigen Ergebnisse liefert, um sich langfristig in der 3. Liga zu stabilisieren.