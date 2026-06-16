Lucas Zeller wechselt zu Preußen Münster: Vom Paragliding in Rio in die 3. Liga

Der Innenverteidiger Lucas Zeller kommt vom Drittliga-Absteiger Schweinfurt 05 zu Preußen Münster. Nach einer sonnigen Auszeit in Brasilien und Kroatien startet er eine neue sportliche Herausforderung mit dem Ziel, mit den Preußen in der 3. Liga eine gute Rolle zu spielen und langfristig den Aufstieg anzugehen.

Lucas Zeller , ein 26-jähriger Innenverteidiger , wechselt vom Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 05 zu Preußen Münster . Nach einer erholsamen Sommerpause, die er unter anderem mit Paragliding am Zuckerhut in Rio und einem Aufenthalt an der kroatischen Mittelmeerküste verbrachte, startet er eine neue sportliche Herausforderung.

Der 1,94 Meter große Spieler, dessen Marktwert auf 150.000 Euro geschätzt wird, erfüllt sich mit dem Transfer zu dem traditionsreichen Verein einen langjährigen Wunsch. Obwohl Schweinfurt keine gute Saison gespielt hatte, war Zeller von der Ernsthaftigkeit des Interesses seitens Preußens überrascht. Der Traditionsclub aus Münster war selbst aus der 2. Liga abgestiegen und möchte mit Hilfe von Zeller nun in der 3.

Liga wieder angreifen. Das langfristige Ziel ist die Rückkehr in die 2. Liga, möglichst nach der Fertigstellung des Stadionumbaus im Jahr 2027. Zeller entschied sich schnell für den Wechsel, nachdem die Gespräche mit den Verantwortlichen von Preußen Münster ihn überzeugt hatten.

Das Gesamtpaket stimmte für ihn, und er blickt motiviert auf den neuen Abschnitt. Als Absteiger gehört Münster automatisch zu den Favoriten in der 3. Liga, doch Zeller weiß, dass die Liga unberechenbar ist. Er verweist auf das Beispiel des SSV Ulm, der direkt wieder abstieg, und mahnt zur Vorsicht.

Dennoch will die Mannschaft eine gute Rolle spielen und möglichst erfolgreich sein. In der Abwehrzentrum muss er sich gegen Konkurrenz durchsetzen, etwa gegen Torge Paetow, Niko Koulis sowie Simon Scherder und Antonio Tikvic, die von Kreuzbandverletzungen zurückkehren. Zeller beschreibt seine Stärken als zweikampfstark in der Luft und am Boden, mit viel Tempo und der Fähigkeit, sich am Aufbauspiel zu beteiligen. Bisher spielte Zeller bei den Zweitmannschaften von Hoffenheim und in Erfurt, bevor er nach Schweinfurt kam.

Berührungspunkte mit Münster gab es keine, obwohl er die Entwicklung der Preußen vom Abstieg in die Regionalliga bis in die 2. Liga mit Interesse verfolgte. In seinem neuen Team kennt er aktuell keinen persönlich, doch sein Freund Henok Teklab, ehemaliger Dribbel-Floh bei Preußen und jetzt in Belgien aktiv, hat ihm bereits zur Verpflichtung gratuliert. Zeller plant, Teklab für Tipps zur Stadt und zum Leben in Münster zu kontaktieren.

Seinen Umzug plant er kurz vor Trainingsbeginn; dank Vereinsunterstützung hat er bereits eine Zweizimmer-Neubauwohnung im Osten der Stadt, nur zehn Autominuten vom Stadion entfernt. Bis dahin bleibt er bei seinen Eltern in Frankfurt, wo er täglich intensiv mit Personaltrainern trainiert, um fit zu sein. Seine Familie, insbesondere sein fußballbegeisterter Vater und seine Mutter, werden ihn regelmäßig im Stadion unterstützen, wie schon in Schweinfurt





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