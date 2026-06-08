Lucho Diaz ausgewechselt, aber keine Sorge: Kolumbien reist zur WM mit Rückenwind

Nach einem hart umkämpften Testspiel gegen Jordanien musste Lucho Diaz kurzfristig ausgewechselt werden. Die Auswechslung sorgte für Sorgenfalten, schließlich gehört der Offensivspieler sowohl beim FC Bayern als auch in der kolumbianischen Nationalmannschaft zu den wichtigsten Spielern. Nationaltrainer Lorenzo gab jedoch Entwarnung und erklärte, es handele sich bei der frühen Auswechslung lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Während Jordanien weiterhin auf seiner Form sucht und das vierte Testspiel des Jahres nicht gewinnen konnte, reist Kolumbien mit Rückenwind zur WM. Die Mannschaft feierte innerhalb weniger Tage den zweiten Erfolg in Serie und hat große Hoffnungen auf Luis Diaz, der seine starke Form aus der vergangenen Saison mit zur WM nehmen soll.

Star musste beim Testspiel gegen Jordanien nach einer umkämpften ersten Halbzeit ausgewechselt werden und löste damit zunächst Unruhe im kolumbianischen Lager aus. Sport lich lief für die Südamerikaner alles nach Plan.

Kolumbien gewann in San Diego mit 2:0 gegen WM-Neuling Jordanien und tankte wenige Tage vor dem Turnierstart weiteres Selbstvertrauen. Matchwinner war Jhon Arias (28), der beide Treffer erzielte. Das 1:0 bereitete Ex-Bayern-Star James Rodríguez (34) sehenswert vor. Diaz bekam die robuste Gangart der Jordanier mehrfach zu spüren, ging wiederholt zu Boden und musste zwischenzeitlich behandelt werden.

Nach 45 Minuten war für den Offensivspieler Schluss. Die Auswechslung sorgte zunächst für Sorgenfalten, schließlich gehört Diaz sowohl beim FC Bayern als auch in der kolumbianischen Nationalmannschaft zu den wichtigsten Spielern. Nach der Partie gab Nationaltrainer Lorenzo jedoch Entwarnung: „Wir haben uns bei den paar Stürzen, die 'Lucho' hatte, ganz schön erschreckt. Der Platz war hart und rutschig“, erklärte der Argentinier auf der Pressekonferenz.

Demnach handelte es sich bei der frühen Auswechslung lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Lorenzo ergänzte: „Gott sei Dank geht es ihm gut.

“ Damit dürfte auch an der Säbener Straße die Erleichterung groß sein. Schließlich steht die Weltmeisterschaft unmittelbar bevor und ein Ausfall von Diaz wäre für Kolumbien kaum zu kompensieren. Während Jordanien weiter auf der Suche nach seiner Form ist und auch das vierte Testspiel des Jahres nicht gewinnen konnte, reist Kolumbien mit Rückenwind zur WM. Die Mannschaft feierte innerhalb weniger Tage den zweiten Erfolg in Serie.

Zum Auftakt wartet am 18. Juni in Mexiko-Stadt das Duell mit Usbekistan. Danach trifft Kolumbien in Gruppe K noch auf die DR Kongo und Portugal. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf Luis Diaz.

Der Flügelspieler soll seine starke Form aus der vergangenen Saison mit zur WM nehmen und die Südamerikaner möglichst weit durch das Turnier führen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lucho Diaz Auswechslung Testspiel Jordanien Weltmeisterschaft Rückenwind Form Form Aus Der Vergangenen Saison Form Aus Der Vergangenen Saison Mit Zur WM Neh Form Aus Der Vergangenen Saison Mit Zur WM Neh Form Aus Der Vergangenen Saison Mit Zur WM Neh Form Aus Der Vergangenen Saison Mit Zur WM Neh Form Aus Der Vergangenen Saison Mit Zur WM Neh

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gesundheitsaktien im Höhenflug: Warum der Sektor trotz hoher Bewertungen weiter Rückenwind bekommtDer US-Gesundheitssektor hat den breiten Markt zuletzt deutlich übertroffen und könnte nach Analyse von Seeking Alpha weiter strukturellen Rückenwind genießen. Treiber sind demnach robuste Gewinnentwicklungen

Read more »

Armenien wählt: Paschinjan erklärt sich zum Sieger – Rückenwind für pro-westlichen KursIn Armenien wird gewählt. Die Partei des Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan liegt nach ersten Ergebnissen vorn.

Read more »

Rückenwind für pro-westlichen Regierungskurs: Paschinjan gewinnt Wahl in ArmenienRückenwind für den pro-westlichen Kurs von Nikol Paschinjan: Bei der richtungsweisenden Parlamentswahl in Armenien hat die Partei des Regierungschefs einen

Read more »

SAP erhält Rückenwind: Nvidia-Chef entfacht HoffnungSAP gehörte mit einem Kursplus von fast fünf Prozent zu den stärksten DAX-Werten, da Anleger verstärkt von Halbleiter- in Softwareaktien umschichten. Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Aktie durch positive

Read more »