Lucia Sabrina Papa, die 56-jährige Blinde aus Galatina, erreicht mit über 200 Flugstunden einen historischen Punkt in der italienischen Luftfahrt. Ihre Geschichte zeigt, wie Assistenz und Innovation Menschen mit Sehbehinderung ermöglichen, das Fliegen zu erleben.

Lucia Sabrina Papa, 56, hält seit über sechs Jahren das Plakette des ersten blinden Flugschülers Italiens. Ihr Traum vom Pilotinnen-Dasein begann in der Nähe des Militärflughafens " Fortunato Cesari" in Galatina, wo sie früh das Dröhnen der Flugzeuge als geborgene Quelle der Inspiration empfand.

Der Weg zur Fliegenden Träume

Im Jahr 2016 stieß Papa auf die sozialen Initiativen des Vereins "Baroni Rotti", dessen Ziel die Fliegermöglichkeit für Menschen mit Behinderungen ist. Dort absolvierte sie zunächst Passagieraufenthalte, bevor ihr ein engagierter Fluglehrer die Feinheiten der Steuerung näherbrachte.

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Die Lehrmethode war simpel, doch wirkungsvoll: Die Fluglage wurde mit taktilen Hinweisen und akustischem Feedback nachgebildet, sodass Papa die Anzeigen des Cockpits lesen und die Flugsteuerung beherrschen kann. Ihre Beziehung zum Instruktor entwickelte sich zu einer Form der "visuellen" Begleitung - oft in den Worten von Papa: "Der Fluglehrer ist meine Augen".

Erfahrung und Kooperation mit dem Ministerium

Seit ihrem Schulabschluss hat Lucia bereits über 200 Flugstunden angesammelt, angefangen in zweisitzigen Ultraleichtflugzeugen bis hin zu Cessnas und Kunstflugzeugen. Dabei bleibt die Anwesenheit eines Fluglehrers unerlässlich. Die Ministerin für Menschen mit Behinderungen, Alessandra Locatelli, unterstützt sie regelmässig und begleitet sie bei Buchtustationen.

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Der neueste Durchbruch ereignete sich am Dienstag, als Papa gemeinsam mit Locatelli den Tower des größten italienischen Flughafen betrat. Dieses Ereignis markiert einen symbolischen Punkt, der die Akzeptanz und Möglichkeiten blinder Piloten in der italienischen Luftfahrt demonstriert.

Auswirkungen und Zukunftsplanung

Die Veröffentlichung ihrer Autobiografie "Flying into the Invisible" im Jahr 2024 löste einen Diskurs über Inklusion innerhalb der Luftfahrtindustrie aus. Dabei betont Papa, dass ihre Erlebnisse nicht nur für die Praxis, sondern auch für die Entwicklung von zugänglicher Technik von Bedeutung sind.

Zukünftig plant sie, sich weiterhin durch regelmäßige Flugreisen zu schulen und gleichzeitig als Sprecherin für Barrierefreiheit in der Luftfahrt tätig zu werden. Ihr Ziel: das Vorleben des Prinzips, das es Menschen mit Sehbehinderungen erlaubt, das Flugerlebnis selbst zu erleben und zu genießen.

Lucia Sabrina Papas Karriere ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Innovation, Unterstützung durch gemeinnützige Organisationen und persönlicher Wille über physiologische Grenzen hinausgehen und eine neue Ära des inklusiven Fliegens einleiten.