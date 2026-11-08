Lucid Air Grand Touring Test: Luxus, Reichweite und technische Details

Der Lucid Air Grand Touring überzeugt mit extrem niedriger Luftströmung und großem Stauraum. Wir analysieren die technischen Daten, den Innenraum und die Positionierung im Oberklasse-Segment.

Der Lucid Air Grand Touring aus Kalifornien setzt neue Maßstäbe in der Oberklasse. Das Fahrzeug beeindruckt durch einen riesigen Frunk, einen extrem leisen Innenraum und eine intuitive Bedienung. Trotz dieser Stärken zeigt das Auto auch Schwächen, die bei diesem Preisniveau unerwartet wirken.

Technische Innovationen und Aerodynamik

Lucid entwickelt seine Antriebseinheiten selbst und integriert Motor, Wechselrichter sowie Getriebe in einem kompakten Block von nur 74 Kilogramm. Diese extreme Kompaktheit ermöglicht einen vorderen Kofferraum mit einem Volumen von 283 Litern. Die Fronthaube lässt sich elektrisch per Schlüsseldruck, Displaytaste oder über die App öffnen. Im Heck stehen 627 Liter zur Verfügung, was insgesamt 910 Liter Stauraum ergibt. Mit umgeklappter Rückbank steigt das Fassungsvermögen auf 1.835 Liter an.

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Maße und Design des Fahrzeugs

Der Lucid Air misst 4,97 Meter in der Länge und ist damit kürzer als Konkurrenten wie der Mercedes EQS mit 5,23 Metern oder der BMW i7 mit 5,40 Metern. Die Höhe beträgt 1,41 Meter und die Breite ohne Spiegel 1,94 Meter. Der Radstand liegt bei 2,96 Metern. Die Form wurde im Windkanal optimiert, was zu einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,197 führt. Dieser Wert ist entscheidend für die Effizienz bei Geschwindigkeiten ab 100 km/h. Das Testfahrzeug in Infinite Black Metallic mit Stealth Pack verzichtet auf Chromelemente.

Innenraum und Komfortausstattung

Vorn bietet der Lucid Air 115 Zentimeter Beinraum und hinten 93 Zentimeter. Über dem Kopf verbleiben vorn gut ein Meter und hinten zwischen 96 bis 97 Zentimeter Platz. Der Einstieg in den Fond erfordert aufgrund der flachen Dachlinie jedoch einen kleinen Knicks. Als Ausstattung sind Mojave Erweitertes Leder, Komfortsitze mit Massage- und Belüftungsfunktion sowie Aero-Range-Stealth-Räder in 19 Zoll verbaut. Ein Glasspannwerk überspannt den Innenraum. Eine Anhängerkupplung ist nicht erhältlich.

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Digitalisierung und Bedienkonzept

Das Cockpit wird von einem 34 Zoll großen gebogenen Display dominiert, das über dem Armaturenbrett zu schweben scheint. Links zeigen Tempo, Fahrmodus und Assistenzsysteminformationen ihre Daten. Rechts befindet sich ein Touchbereich für Navigation und Medien. In der Mittelkonsole sitzt das Pilot Panel, ein zweiter Bildschirm zur Steuerung von Klima, Sitzen und Fahrzeugeinstellungen. Die Bedienung wird als sofort verständlich beschrieben.

Kontext und Unternehmenslage

Der Test findet in einer unruhigen Phase statt. Lucid befindet sich mitten in einem Umbau, den Silvio Napoli als operativen Neustart bezeichnet. Das Unternehmen will 1,4 Milliarden US-Dollar einsparen und rund 18 Prozent der Belegschaft abbauen. Zukünftig sollen günstigere Mittelklassemodelle gemeinsam mit Bolt auf einer neuen Plattform starten. Bis dahin tragen der Air und das SUV Gravity das Geschäft allein. Der Gesamtpreis für das Testfahrzeug beträgt 144.500 Euro.