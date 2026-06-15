Lucky Punch! Elfenbeinküste schlägt Ecuador in 90. Minute

Die Elfenbeinküste gewinnt ein Testspiel gegen Ecuador durch ein Last-Minute-Tor von Amad Diallo. Beide Teams sind Gegner Deutschlands in der WM-Gruppe E. Das Spiel war von vielen Chancen und Aluminiumtreffern geprägt.

In einem dramatischen Testspiel kurz vor der Weltmeisterschaft hat die Elfenbeinküste einen Lucky Punch gelandet. Der eingewechselte Amad Diallo von Manchester United erzielte in der 90.

Minute das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg gegen Ecuador. Das Spiel in Pennsylvania war von hohem Tempo und vielen Torchancen geprägt, aber auch von mangelnder Effektivität vor dem Tor. Beide Mannschaften sind Gruppen- und Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Gruppe E, die wenige Stunden zuvor einen deutlichen 7:1-Sieg gegen Curaçao gefeiert hatte. Die Begegnung zeigte, dass sowohl die Elfenbeinküste als auch Ecuador über beachtliche Qualitäten verfügen, aber auch Schwächen in der Defensive offenbaren.

Die deutsche Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann muss sich jedoch nicht zu sehr fürchten, denn bei beiden Teams taten sich immer wieder Lücken in den Abwehrreihen auf. Zudem mangelte es häufig an der letzten Präzision vor dem Tor. Am 20. Juni um 22 Uhr trifft Deutschland auf die Elfenbeinküste, und fünf Tage später wartet Ecuador.

Das heutige Duell war bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden jüngsten Mannschaften des Turniers. Ecuador hat ein Durchschnittsalter von 26,1 Jahren, die Elfenbeinküste sogar nur 25,8 Jahre. Die Partie begann mit viel Druck von Ecuador. Bereits in der 11.

Minute hatte Enner Valencia eine gute Chance, als er aus acht Metern mit links abzog, aber das Tor knapp verfehlte. Der Treffer hätte jedoch wegen eines Seitenaus bei der Flanke von Piero Hincapié nicht gezählt. In der 24. Minute traf John Yeboah vom FC Venedig mit einem Schlenzer die Latte.

Yeboah wurde in Hamburg geboren und spielte für diverse deutsche Jugendnationalmannschaften, bevor er sich für Ecuador entschied. Nur sechs Minuten später hatte Alan Minda die nächste Großchance, als er aus kurzer Distanz an die Latte schoss. Und direkt nach der Pause setzte sich das Aluminium-Pech fort: Enner Valencia traf in der 46. Minute aus extrem spitzem Winkel den Außenpfosten.

Dann meldete sich auch die Elfenbeinküste zu Wort. In der 52. Minute knallte Elye Wahi den Ball an die Querlatte. Die Afrikaner, bei denen der Leipziger Yan Diomande über die rechte Seite für Tempo sorgte, wurden zunehmend stärker.

Die Elfenbeinküste war zuvor in der Qualifikation ungeschlagen geblieben und hatte in zehn Spielen kein Gegentor kassiert. Nach zwölf Jahren sind die Afrikaner zum vierten Mal bei einer WM dabei und wollen erstmals die Gruppenphase überstehen. Auch Ecuador reist mit viel Selbstvertrauen an. In der Südamerika-Qualifikation belegte das Team hinter Argentinien und noch vor Brasilien sowie Uruguay den zweiten Platz.

Dabei kassierte Ecuador in 18 Spielen lediglich fünf Gegentore. In der 69. Minute verhinderte Torhüter Yahia Fofana mit einer starken Parade einen Schuss von Gonzalo Plata. Dann kam die 90.

Minute: Nach einer Hereingabe stand Amad Diallo goldrichtig und schob den Ball mit links zum 1:0 ein. Ecuador warf in der achtminütigen Nachspielzeit alles nach vorne, fand aber keinen Weg mehr zum Ausgleich. Das Spiel in Pennsylvania bei 30 Grad war eine intensive Begegnung, die beiden Teams viel abverlangte. Der Lucky Punch der Elfenbeinküste war am Ende glücklich, aber nicht unverdient, da die Afrikaner in der zweiten Halbzeit stärker wurden.

Der Sieg gibt der Mannschaft von Trainer Patrice Beaumelle Auftrieb für die WM, während Ecuador zeigen konnte, dass es auf Augenhöhe mit den Top-Teams mithalten kann. Die deutsche Nationalmannschaft wird nun genau analysieren, wo die Stärken und Schwächen ihrer Gruppenkonkurrenten liegen. Nagelsmann hatte zuvor gesagt, dass er die Spiele der Gegner intensiv verfolgen werde. Das heutige Ergebnis bestätigt, dass beide Teams ernstzunehmende Gegner sind, aber auch angreifbare Defensivreihen haben. Die WM-Gruppe E verspricht Spannung





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