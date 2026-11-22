Der ehemalige HSV-Profi Ludovit Reis wechselt zum Erzrivalen Werder Bremen und löst massive Kontroversen aus. Seine Aussage über die Werder-Familie verschärft die Situation im Hamburger Derby.

Die Fußballwelt in Norddeutschland wird durch die Transferentscheidung von Ludovit Reis erschüttert. Der 26-jährige Spieler, der ursprünglich auf eine Karriere in der Nationalmannschaft der Niederlande hoffte, hat sich nun für die Slowakei entschieden. Parallel zu dieser internationalen Entscheidung hat er einen drastischen Schritt im Vereinsfußball unternommen. Er verlässt den Hamburger SV, um für Werder Bremen aufzulaufen.

Kritische Äußerungen zur Werder-Familie

Der Hauptauslöser für die massive Welle der Empörung in Hamburg sind Reis' Statements zu den eigenen Anhängern. Auf den vereinseigenen Kanälen lobte er die Atmosphäre in Bremen explizit. Er bezeichnete die Fans als eine Einheit, die zusammensteht. Seine genauen Worte lauteten, dass er liebe, wie hier eine Familie entstehe. Diese klare Abgrenzung und der direkte Vergleich wurden von der Hamburger Szene als Verrat gewertet.

Also read HSV-Derby gegen Werder Bremen: Polzin setzt auf Hass der Fans

Schwere Bedrohungen gegen Familie und Spieler

Die Reaktion der HSV-Supporter ging weit über normale Sportkritik hinaus. Reis wird in den sozialen Netzwerken massiven Schikane ausgesetzt. Seine Familie und sein naher Kreis erhielten direkte Drohungen. Um den Druck zu erhöhen, wurde sogar seine persönliche Mobilfunknummer öffentlich gemacht. Dieser Schritt dient dazu, ihn und seine Angehörigen weiterhin zu belästigen. Die Situation hat sich dramatisch zugespitzt.

Spieler reagiert auf Kritik mit Klarheit

Ludovit Reis äußert sich nun öffentlich zu den Vorfällen. Er betont seine vier glücklichen Jahre beim HSV. Gleichzeitig unterstreicht er seine aktuelle Verbundenheit mit Werder Bremen. Er versteht die Emotionen der Fans, weist aber auf eine klare Grenze hin. Besonders der Angriff auf seine Familie ist für ihn inakzeptabel. Er verweist darauf, dass es in der Vergangenheit ähnliche Fälle gab.

Advertisement

Unterstützung durch Ex-Mannschaftskollegen

Seinen Ex-Mannschaftskollegen Miro Muheim gibt Ludo nun volle Rückendeckung. Der 28-Jährige räumt ein, dass Kritik vor dem Derby normal ist. Sobald jedoch Drohungen oder Einbrüche in die Privatsphäre erfolgen, ist dies nicht zu tolerieren. Er beschreibt Ludo als tollen Freund. Das kommende Spiel in Bremen wird diese Freundschaft vorübergehend pausieren lassen. Muheim spricht von einer Unterbrechung der Freundschaft für 90 Minuten.

Saisonbilanz und Perspektiven am Schnoor

Die sportliche Perspektive von Reis war in der zurückliegenden Spielzeit getrübt. In der Saison 2025/25 stand er in sämtlichen Pflichtspielen nur sechs Mal in der Startelf. Diese Situation führte zu der Entscheidung, den Club Brügge zu verlassen. Der belgische Verein hatte die Champions League erreicht. Reis wechselte nun zu Werder Bremen, das sich ebenfalls für den europäischen Wettbewerb qualifiziert hat. Seine Zukunft liegt jetzt in Bremen.