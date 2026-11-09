Der 101-jährige Kölner Komponist Ludwig Sebus, Augenzeuge der Pogromnacht 1938, warnt vor politischer Gleichgültigkeit und erinnert an die Zerstörung jüdischer Einrichtungen.

Der 101-jährige Köln er Komponist Ludwig Sebus gilt als einer der wenigen verbliebenen Zeitzeugen des Pogroms in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Anlässlich des 88. Jahrestages der vom Nazi-Regime organisierten Gewaltaktion gegen Juden in ganz Deutschland teilt der ehemalige Messdiener seine unverblassten Erinnerungen. Seine Erzählungen dokumentieren den systematischen Abbau der jüdischen Gemeinden und die apathische Haltung der Köln er Bevölkerung in dieser historischen Phase der Verfolgung.

Mechanismus der Zerstörung und Augenzeuge in Köln

Ein Monat vor den Ereignissen der Novembernacht hatte Ludwig Sebus seinen 13. Geburtstag gefeiert und lebte in dieser Zeit im Kölner Stadtzentrum. Am Nachmittag des 9. November 1938 kehrte der Jugendliche mit seinen Klassenkameraden von der Schule nach Hause zurück. Auf dem Weg passierten sie mehrere Läden, die bereits zerstört waren und deren Glasscherben auf der Straße lagen. Die Schüler wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was sich eigentlich abspielte, da sie keine Erklärungen von ihren Lehrern erhielten. Als Sebus schließlich zu Hause ankam, erfuhr er, dass die Synagogen brannten. Er eilte zur Synagoge in der Roonstraße, die nicht weit von seinem Wohnort entfernt war. Dort stieg bereits Qualm aus dem Gebäude. Vor Ort stand eine Menge von ungefähr hundert Schaulustigen. Ein Mitglied der Sturmabteilung versuchte, einen Davidstern vom Dach zu reißen, schlug jedoch fehl. Sebus beobachtete, wie die umstehenden Menschen das Geschehen nahezu emotionslos und ohne jegliches Mitleid mit den Opfern registrierten. Die Gleichgültigkeit dieser Szenerie prägte den jungen Mann für sein gesamtes weiteres Leben nachhaltig.

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Schulische Indoktrination und staatliche Lüge

Die offizielle Darstellung der Gewaltakte durch staatliche Institutionen erfolgte bereits am Tag nach dem Pogrom. Als Ludwig Sebus am 10. November 1938 in die Schule zurückkehrte, erklärte ihm der Lehrer den Hintergrund der Zerstörungen. Die Lehrkraft behauptete, die betroffenen Juden seien selbst an dem Chaos schuld. Mit dieser Aussage wurde das Thema aus Sicht der Bildungsinstitution als erledigt betrachtet. Es gab keine kritische Auseinandersetzung mit den verübten Verbrechen oder einer Aufklärung der wahren politischen Motive. Die Jugendliche wurden systematisch über die tatsächlichen Hintergründe der antisemitischen Gewaltaktionen im Unklassen gelassen. Diese gezielte Desinformation durch die Lehrer und das NS-Regime diente dazu, die eigene Handhabe zu legitimieren und die eigene Bevölkerung emotional abzukapseln. Ludwig Sebus erlebte so direkt, wie schnell Fakten verdreht werden können, um Verfolgung zu rechtfertigen. Die fehlende Aufklärung durch die Schule trug maßgeblich dazu bei, dass die moralischen Barrieren bei vielen jungen Menschen gebrochen wurden.

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Schicksal und spätere Positionen des Komponisten

Ludwig Sebus überlebte den Krieg und die darauffolgenden Jahre, obwohl seine Biografie von schweren Schicksalsschlägen geprägt war. Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg verbrachte er fünf Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rückkehr baute er eine erfolgreiche Karriere als Liedermacher und Sänger im Kölner Karneval auf. Seine künstlerische Arbeit ist untrennbar mit seiner Erfahrung als Zeitzeuge verbunden. Obwohl viele direkte Zeugen der Pogromnacht verstorben sind, bleibt seine Stimme als historische Quelle von enormer Bedeutung. Seine Erinnerung an das Grauen der Nacht zum 10. November 1938 dient als wichtige Dokumentation für zukünftige Generationen. Der 101-Jährige nutzt seine Plattform aktiv, um auf die Gefahren politischer Apathie hinzuweisen. Seine persönlichen Erlebnisse während der Zerstörung seiner Heimatstadt und die folgende Gefangenschaft haben seine Weltsicht und sein späteres Engagement fundamental geprägt.

Persönliche Warnung an die junge Generation heute

Aktuell wendet sich Ludwig Sebus mit einer klaren Botschaft an die aktuelle Gesellschaft und insbesondere an junge Menschen. Die Gleichgültigkeit, die er 1938 beobachtete, sieht er als eine kritische Lehre an, die nicht vergessen werden darf. Er warnt davor, politische Entscheidungen allein aus Frustrationsgefühlen zu treffen. Sebus appelliert eindringlich daran, sich genau anzusehen, wer der Bevölkerung gerade einfache Lösungen verspricht. Er mahnt zur Wachsamkeit gegenüber populistischen Angeboten, die oft auf der Instrumentalisierung von Ängsten basieren. Diese Warnung ist Teil seines Beitrags, um demokratische Werte zu bewahren und wiederholte historische Fehler zu verhindern. Für Ludwig Sebus ist das Nicht-Handeln und das Mitlaufen aus Bequemlichkeit eine moralische Versagen. Seine Aussage verdeutlicht, dass Zivilcourage und kritisches Denken essentielle Bestandteile einer funktionierenden Demokratie sind.