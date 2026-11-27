Eine Lufthansa Boeing 747-8 musste wegen technischer Probleme außerplanmäßig in Washington Dulles landen. Fluggäste von Mexiko-Stadt wurden überrascht.

Die Lufthansa Boeing 747-8 D-ABYK musste am frühen Freitagmorgen ihre Reise von Mexiko-Stadt nach Frankfurt /Main unterbrechen. Die Maschine landete außerplanmäßig am Washington Dulles International Airport (IAD) in den USA.

Lufthansa Flugzeug mit technischer Störung in IAD gelandet

Eine Lufthansa Boeing 747-8 mit der Kennung D-ABYK hat am frühen Freitagmorgen um 4.38 Uhr Ortszeit sicher auf der Piste 19L des Washington Dulles International Airport gelandet. Das Flugzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Reiseflughöhe von rund 10.000 Metern über dem Gebiet um Washington D.C. Der Sprecher von Lufthansa bestätigte den Vorfall und sprach von einer technischen Beanstandung. Die Passagiere hatten sich auf den Flug nach Deutschland gefreut, doch die Koffer waren bereits in Mexiko-Stadt verladen worden.

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Kreuzflug über Virginia und Maryland vor der Landung

Die Flugbesatzung kontaktierte die Flugsicherung, nachdem das Problem auftrat, und prüfte mögliche Ausweichflughäfen in der Nähe. Laut der interaktiven Echtzeit-Tracking-Karte von AirNav Radar kreiste die Maschine vor der Landung über Virginia und Maryland. Die Boeing 747-8 verbrachte fast vier Stunden in der Luft, bevor die außerplanmäßige Landung erfolgte. Die Route führte von Mexiko-Stadt über den Nordatlanten in Richtung Deutschland.

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Lufthansa Technik untersucht Flugzeug vor Ort

Das betroffene Flugzeug D-ABYK wird derzeit von der Lufthansa Technik vor Ort untersucht. Die Fluggesellschaft bat ihre Gäste in einer ersten Stellungnahme ausdrücklich um Entschuldigung für die Situation und die Unterbrechung ihrer Reise. In der Kommunikation hieß es weiter, dass die Sicherheit der Passagiere und Crews höchste Priorität habe. Die Landung geschah ohne besondere Vorkommnisse, doch die technische Prüfung verzögert die Rückkehr nach Frankfurt/Main.