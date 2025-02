Lufthansa-Chef Spohr hofft auf Trump-Impulse

Lufthansa-Chef Carsten Spohr blickt mit Zuversicht auf die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Die Luftfahrtbranche erlaube es sich, dass die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA sich in Zukunft \u201cmehr pro Industrie\u201d positionieren werde. \u201cAmerica First\u201d sei kein neues Phänomen und bereits unter Trumps Vorgänger praktiziert worden. Doch während die vorherige Regierung eher auf den Verbraucherschutz fixiert gewesen sei, erwarte man von Trump mehr Fokus auf die Unternehmen. Auch rechne man mit positiven Impulsen etwa für den Flugzeugbauer.

Doch während die vorherige Regierung eher auf den Verbraucherschutz fixiert gewesen sei, erwarte man von Trump mehr Fokus auf die Unternehmen. Auch rechne man mit positiven Impulsen etwa für den Flugzeugbauer.Zölle auf Waren von Lufthansa-Kunden könnten sich allerdings auch auf das Geschäft der weltweit viertgrößten Airline auswirken, so Spohr. Der kriselnde Konzern, der vor allem durch Verkäufe in den USA wachsen will, könnte durch Handelsschranken beeinträchtigt werden. Der Autohersteller sei lange Zeit der größte Geschäftskunde der Lufthansa gewesen, sagte Spohr, das sei bereits heute nicht mehr der Fall. Gut, so der Lufthansa-Boss. Vor allem bei Abflügen aus den Vereinigten Staaten im Sommergeschäft ließen sich hohe Preise erzielen, die Nachfrage sei gut.Lufthansa setzt vor allem auf Wachstum im US-Markt. Auch die enge Zusammenarbeit der drei Linien in Vermarktung, Preisbildung und Planung verstoße womöglich gegen das EU-Wettbewerbsrecht. Die Kommission hatte der Lufthansa im Januar ein sogenanntes Supplementary Statement of Objections zukommen lassen. Darin teilte sie dem Unternehmen mit, sie sehe Anhaltspunkte für \u201cwettbewerbsschädigendes Verhalten\u201d. Für den Standort Deutschland hofft Spohr auf Impulse der neuen Bundesregierung. \u201cEs kann in der Luftfahrt nur besser werden\u201d, so der Manager. Zwischenzeitlich seien ganze Wirtschaftsregionen vom Flugverkehr abgehängt, etwa Paderborn oder Friedrichshafen. Manager von Fluggesellschaften und da Lufthansa an den Drehkreuzen Frankfurt und München kaum noch wachsen könne, setze man auf eine weitere Konsolidierung des europäischen Airline-Markts und damit verbundene Zukäufe, sagte Spohr vor den Mitarbeitern. Vorbild seien etwa die USA, wo mehr als 80 Prozent der Flüge auf fünf Gesellschaften entfallen. \u201cWir schauen auf jede Airline, die zum Verkauf steht, um keine Chance zu verpassen\u201d, so Spohr. Wenn Lufthansa das nicht machen würde, täten es die Konkurrenten





