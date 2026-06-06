Lufthansa-Flug muss wegen medizinischem Notfall in Stuttgart zwischenlanden

Ein Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Venedig musste aufgrund eines medizinischen Notfalls an Bord eine unplanmäßige Landung in Stuttgart durchführen. Die betroffene Person verließ den Flieger, die weiteren Passagiere erwarten nun Informationen zum weiteren Reiseverlauf, während die Crew-Ruhezeiten geprüft werden.

Ein Lufthansa -Flug musste am Samstagnachmittag wegen eines medizinischen Notfalls an Bord eine außerplanmäßige Zwischenlandung in Stuttgart durchführen. Die Maschine war auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Venedig, als etwa drei Viertelstunden nach dem Start die Piloten den Flughafen Stuttgart ansteuerten.

Der betroffene Passagier und seine Familie mitsamt Gepäck verließen den Flieger in Stuttgart, wie ein Lufthansa-Sprecher bestätigte. Genaue Details zu der Art des medizinischen Notfalls und zu der betroffenen Person wurden nicht bekanntgegeben. Aktuell prüft die Fluggesellschaft, wie es für die Maschine und die übrigen Passagiere weitergeht. Entscheidend sind dabei die gesetzlichen Vorgaben zu den Ruhezeiten für Flugpersonal.

In Deutschland gelten EU-weite Regeln, nach denen Crews nach einem Dienst an ihrer Heimatbasis mindestens zwölf Stunden ruhen müssen. Befindet sich die Besatzung außerhalb der Heimatbasis, sind mindestens zehn Stunden Ruhe vorgeschrieben. Diese Zeit muss zudem Anreise, persönliche Bedürfnisse undmindestens acht Stunden Schlaf umfassen. Zusätzlich ist regelmäßig eine längere Erholungsphase von mindestens 36 Stunden vorgesehen.

Ob die Besatzung des betroffenen Fluges noch weiterfliegen kann oder ein Crew-Wechsel notwendig ist, hängt davon ab, ob die zulässigen Dienstzeiten bereits ausgeschöpft sind. Die Strecke zwischen Frankfurt und Venedig wird täglich bedient und die reguläre Flugzeit beträgt etwa eine Stunde und 20 Minuten. Durch die unvorhergesehene Landung in Stuttgart ergibt sich für die Fluggesellschaft ein erheblicher logistischer Aufwand, um die Maschine wieder in den planmäßigen Betrieb zu integrieren und die Passagiere an ihr Ziel zu bringen.

Die Lufthansa wird vermutlich alternative Lösungen wie einen Ersatzflug oder eine Umbuchung auf andere Verbindungen anbieten müssen. Solche Zwischenfälle zeigen, wie strikt die Ruhezeitregelungen im Luftverkehr sind und dass die Sicherheit und das Wohlbefinden der Crews oberste Priorität haben, auch wenn es zu erheblichen Verzögerungen für die Reisenden führt





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