Lufthansa führt Travel ID ein: Pflichtkonto für Online-Check-in ab Oktober

Die Lufthansa Gruppe macht das Travel ID-Konto zur Voraussetzung für den Online-Check-in. Welche Daten sind ab 20. Oktober für die Buchung und das Einchecken zwingend erforderlich?

Die Lufthansa Group stellt das digitale Einchecken für ihre Passagiere grundlegend um und führt die neue Identifikationslösung Travel ID ein. Diese Änderung bedeutet ein klares Umdenken für die Luftfahrtbranche, da der bisherige Komfort des direkten Eincheckens ohne Registrierung entfällt. Passagiere müssen sich nun zwingend registrieren, um ihre Bordkarten zu erhalten.

Strukturierter Rollout der Travel ID

Die Einführung erfolgt schrittweise über mehrere Phasen, um den Betrieb auf den betroffenen Flugrouten nicht zu gefährden. Die ersten Änderungen treten bereits am 20. Oktober in Kraft. An diesem Datum wird die Travel ID für eine Online-Buchung notwendig, sofern der Abflug im Schengen-Raum stattfindet. Ausgenommen von dieser Regelung bleiben zunächst Deutschland, Österreich und die Schweiz. Diese geografische Staffelung sorgt für eine kontrollierte Einführung der neuen Technologie auf den wichtigsten Streckennetzen des Konzerns.

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Am 2. November folgen die nächsten Schritte in der Implementierung. Ab diesem Datum gilt die Pflicht zur Erstellung eines Travel ID-Kontos für Abflüge aus Deutschland, mit der Ausnahme der Drehkreuze Frankfurt und München. Zudem sind Passagiere betroffen, die aus Österreich oder der Schweiz sowie aus europäischen Ländern außerhalb des Schengen-Raums abreisen. Zu den betroffenen Drittstaaten in diesem Schritt zählt beispielsweise Großbritannien. Diese Phase erweitert den Geltungsbereich der neuen Identifikationspflicht signifikant auf den internationalen Langstrecken- und Kurzstreckenverkehr.

Die finale Phase des Rollouts ist für den 30. November geplant. Ab diesem Datum wird die Travel ID für Abflüge aus Frankfurt sowie für alle übrigen Regionen und Routen der Lufthansa Group zwingend erforderlich sein. Damit schließt der Konzern die Implementierungsphase und stellt sicher, dass das neue System auf dem gesamten Netzwerk flächendeckend funktioniert. Diese zeitliche Planung gibt Reisenden einen klaren Fahrplan für die notwendige Anpassung ihrer Buchungsgewohnheiten.

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Registrierungsprozess und Datenspeicherung

Die Erstellung eines Travel ID-Kontos erfordert die Angabe spezifischer persönlicher Daten. Zu den Pflichtangaben gehören die E-Mail-Adresse, der vollständige Name sowie das Geburtsdatum. Zusätzlich muss sich jeder Nutzer ein sicheres Passwort ausdenken und diesen Vorgang durch eine Bestätigung per E-Mail verifizieren. Dieser Schritt dient der Absicherung des Accounts und der Verhinderung von unbefugtem Zugriff auf Flugbuchungen und persönliche Informationen.

Neben den Grunddaten bietet das Konto die Möglichkeit zur Speicherung weiterer relevanter Informationen. Passagiere können Zahlungsdaten und Reisedokumente hinterlegen, um den Check-in-Prozess bei zukünftigen Buchungen zu beschleunigen. Dies eliminiert die Notwendigkeit, jedes Mal erneut dieselben Daten einzugeben. Die Teilnahme am häufig genutzten Meilenprogramm Miles and More bleibt jedoch strikt freiwillig. Die Einführung der Travel ID löst sich damit von der bisherigen Verknüpfung mit dem Treueprogramm, was die Akzeptanz bei nutzungsskeptischen Kunden erhöhen soll.

Für Reisende, die keine technische Affinität besitzen oder physische Einschränkungen haben, sieht das System klare Erleichterungen vor. Personen, die aufgrund einer Behinderung oder mangels Internet-Erfahrung nicht selbst einchecken können, dürfen sich Hilfe holen. Angehörige oder andere Vertrauenspersonen können dazu ihre eigene Travel ID nutzen, um den Check-in-Vorgang für die betreffende Person durchzuführen. Dies gewährleistet, dass auch technisch weniger versierte Reisende am Luftverkehr teilnehmen können.

Gebundene Check-in-Rechte für Familien

Eine weitere wichtige Neuerung betrifft die Organisation von Familienreisen innerhalb des neuen Systems. Die Lufthansa hat eine Erleichterung beim Online-Check-in für Familien eingeführt, die die Logistik erheblich vereinfacht. Eine einzige Person kann nun alle Reisenden derselben Buchung mit ihrem eigenen Konto einchecken. Dies eliminiert die Notwendigkeit, für jedes Familienmitglied separat ein Login-Verfahren zu durchlaufen.

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Diese Regelung gilt besonders für Familien, die gemeinsam verreisen und deren Passagiere in einer gemeinsamen Buchungsfamilie verknüpft sind. Die technische Umsetzung ermöglicht es dem Hauptkonto-Inhaber, die gesamte Reisegruppe auf einmal abzuhaken und die Bordkarten zu generieren. Dies spart Zeit am Tag der Abreise und reduziert die Fehleranfälligkeit beim manuellen Abhaken jedes einzelnen Passagiers. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Erleichterung im Reisealltag, trotz der allgemeinen Hürde der Pflichtregistrierung.

Die Einführung der Travel ID markiert einen fundamentalen Wandel in der Nutzerinteraktion mit der Airline. Während der klassische Gang zum Schalter für Reisende ohne Aufgabegepäck weiterhin entfallen kann, wird der digitale Weg zur zwingenden Voraussetzung. Die Lufthansa Group erwartet von der neuen Struktur eine effizientere Abwicklung und eine tiefere Datennutzung für personalisierte Dienstleistungen. Passagiere müssen sich auf einen veränderten Prozess einstellen, bei dem die digitale Identität die Eintrittskarte zur weiteren Abfertigung darstellt.