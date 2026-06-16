Lufthansa profitiert von historischem Abkommen zwischen USA und Iran

Der überraschende diplomatische Durchbruch zwischen den USA und dem Iran führt zu fallenden Ölpreisen und entlastet die Fluggesellschaften. Die Lufthansa-Aktie zeigt deutliches Aufwärtspotenzial mit einem KGV von 5,4 für 2028.

Ein diplomatischer Durchbruch von historischer Tragweite verändert derzeit die globalen wirtschaftlichen Koordinaten. Das überraschende Abkommen zwischen den USA und dem Iran führt zu einer rapiden Entspannung an den internationalen Energiemärkten.

Die unmittelbare Folge ist ein deutlicher Preisverfall bei Rohöl, der die kurz- und mittelfristigen operativen Ausgaben für Fluggesellschaften reduziert. Für die Lufthansa bedeutet diese strukturelle Entwicklung einen doppelten ökonomischen Befreiungsschlag. Auf der Kostenseite sinken die Ausgaben für Kerosin, während die geopolitische Beruhigung gleichzeitig eine weltweite Verbesserung der Nachfrage nach internationalen Passagierflügen auslösen sollte. Als europäischer Premium-Carrier mit starker Präsenz auf lukrativen Langstrecken ist der Konzern exzellent positioniert, um überproportional zu profitieren und die Kapazitätsauslastung auf ein neues Niveau zu heben.

Die Lufthansa-Aktie wechselt in den Steigflug. Analysten sehen ein deutliches Aufwärtspotenzial, da die Fluggesellschaft in den nächsten Jahren eine deutliche Margensteigerung anpeilt. Per 2028 würde die Aktie lediglich auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,4 kommen, was im historischen und brancheninternen Vergleich äußerst günstig ist. Die Kombination aus fallenden Treibstoffkosten und steigender Nachfrage könnte die Gewinnmargen signifikant verbessern.

Zudem profitiert Lufthansa von ihrer starken Marktposition an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie von der wachsenden Bedeutung des Luftfracht-Geschäfts. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran entfaltet somit eine Hebelwirkung, die weit über den unmittelbaren Kostenvorteil hinausgeht.

Allerdings sollten Anleger die Risiken nicht außer Acht lassen. Das Abkommen könnte scheitern oder durch regionale Konflikte überschattet werden. Auch die Verschuldung der Lufthansa und die anhaltenden Streiks im Luftverkehr belasten das Unternehmen. Dennoch überwiegen derzeit die positiven Signale.

Die Lufthansa hat in den vergangenen Jahren ihre Flotte modernisiert und das Streckennetz optimiert. Sollte sich der Abwärtstrend beim Ölpreis fortsetzen, könnte die Aktie eine Neubewertung erfahren. Für Anleger, die auf zyklische Werte setzen, bietet sich hier eine attraktive Einstiegschance. Die DZ BANK sieht die Aktie aufgrund des günstigen KGVs und des geopolitischen Rückenwinds als klaren Kauftipp. Der Markt scheint das Potenzial noch nicht vollständig einzupreisen





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