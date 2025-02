Lufthansa startet eigenen Pauschalurlaubs-Anbieter 'Eurowings Holidays'

Die Lufthansa gründet mit 'Eurowings Holidays' einen eigenen Reiseveranstalter und will Pauschalurlaube in Zukunft selbst organisieren. Das Unternehmen strebt eine Platzierung unter den Top Ten der deutschen Reiseveranstalter an.

Ab April 2025 wird die ' Eurowings Holidays GmbH' ihren Betrieb aufnehmen. Mit diesem neu gegründeten, eigenen Reiseveranstalter möchte die Lufthansa zukünftig Pauschalurlaub e selbst organisieren. Auch wenn die Deutschen ihr Geld zurzeit eher ungern ausgeben, bleibt die Reiselust in Deutschland ungebrochen. Zahlen der Stiftung für Zukunftsfragen belegen dies. Vom Flug über den Transfer oder Mietwagen bis hin zum Hotel soll bei ' Eurowings Holidays ' künftig alles aus einer Hand verfügbar sein.

Die neue Digital-Einheit wird zunächst für die Direktflugtochter Eurowings mit ihren mehr als 20 Millionen Kunden individuelle Reisepakete zusammenstellen und buchen. Während viele Branchen in Deutschland zu kämpfen haben, boomt die Touristikbranche. Auf diesen Zug möchte auch die Lufthansa wieder einsteigen, während Pauschalreisen bei Reiseveranstaltern wie TUI und Co. ordentlich die Kasse klingeln lassen. 'Nach der Pandemie bleibt der Trend zu Warmwasserzielen bestehen. Für den Preis eines Skiurlaubs kann man auch auf die Malediven fliegen', sagt Luftfahrt-Experte Heinrich Großbongardt. Und betont: 'Pro Kunde erziele ich mir den Umsatz von Flug plus Übernachtung. Mit Eurowings und Discovery im Konzern sind die Voraussetzungen dafür gegeben. Der Schritt richtet sich natürlich auch gegen den Konkurrenten Condor', ergänzt er weiter.Flüge und Reisen bei ein und demselben Unternehmen zu buchen, das gab es schon einmal im Lufthansa-Konzern. Mit Condor und Neckermann-Reisen in der Gesellschaft C&N Touristik, welche dann später aufging. Etwa vor 20 Jahren zog sich Lufthansa dann aber aus dem Unternehmen zurück. Die Anteile veräußerte Lufthansa an den damaligen Warenhauskonzern Karstadt-Quelle. Nun hat die Fluglinie wieder ehrgeizige Ziele. 'Wir streben an, 'Eurowings Holidays' in naher Zukunft unter die Top Ten der deutschen Reiseveranstalter zu etablieren', erklärt Eurowings-Chef Jens Bischof. Diese Rangliste wird angeführt von TUI und der Dertour-Gruppe aus dem Rewe-Konzern. Trotz der schwierigen Wirtschaftslage in Deutschland kann der Reiseanbieter TUI ein deutliches Plus vorweisen. Wie es nach Corona um den Konzern steht, berichtet Florian Neuhann. Die neu gegründete Firma hat Personal und IT-Systeme des Medien- und Touristik-Unternehmens Karlheinz Kögel aus Baden-Baden übernommen. Kögels HLX-Gruppe baute seit 2020 die Marke 'Eurowings Holidays' auf. Eurowings will den Anbieter individueller 'Bausteinreisen' mit den eigenen Digitalexperten weiterentwickeln. Der größte deutsche Ferienflieger will unter seinen rund 20 Millionen Fluggästen jährlich das Geschäft mit flexiblen Reisepaketen ausdehnen.





