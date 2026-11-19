Lufthansa kündigt den Abbau von 1.000 Arbeitsplätzen an den Standorten Frankfurt und München an. Hintergrund sind operative Verluste und eine umfassende Restrukturierung der Kurzstrecke des Unternehmens.

Lufthansa kündigt drastische Einschnitte in der deutschen Personalstruktur an. Der Luftfahrtkonzern plant den Abbau von tausenden Arbeitsplätzen an seinen beiden wichtigsten deutschen Drehkreuzen, Frankfurt und München. Diese Maßnahme soll insgesamt 1.000 Vollzeitstellen betreffen und ist Teil einer weitreichenden Sanierungsstrategie des Unternehmens.

Details zum Stellenabbau und Verantwortliche

Ein internes Schreiben des Bereichsvorstands der Lufthansa Airlines an die Beschäftigten liefert die konkreten Zahlen für die geplanten Kürzungen. In dem Dokument wird deutlich, dass der Lufthansa Airlines Teilkonzern nun insgesamt 1.000 Vollzeitstellen einsparen muss. Dieser Befehl wurde von Jens Ritter, dem Chef von Lufthansa Airlines, sowie vier weiteren Managern unterzeichnet. Die Mitteilung richtet sich direkt an die Belegschaft und soll über die laufenden Veränderungen informieren.

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Bisher bleiben einige Rahmenbedingungen der Maßnahme offen. Es ist unklar, in welchem genauen Zeitraum der Stellenabbau erfolgen soll und in welcher formalen Form diese Kürzungen umgesetzt werden. Zudem steht noch nicht fest, ob dieser spezifische Teil der Personalreduzierung bereits in die ursprünglich bekanntgegebene umfassende Strategie integriert ist. Ein direkter Kommentar des Unternehmens auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend fiel knapp aus. Das Unternehmen wollte dem internen Schreiben nichts weiter hinzufügen und behielt sich detaillierte Ausführungen vor.

Kapazitätskürzungen und Flottenmodernisierung

Neben der Personalpolitik will Lufthansa die operative Ausrichtung am Markt massiv verändern. Das Unternehmen gibt an, die Kapazität auf der Kurz- und Mittelstrecke weiter reduzieren zu wollen. Um diese Strategie zu unterstützen, wird die Anzahl der Flugzeuge der Airbus A320-Familie im Lufthansa Airlines Teilkonzern verringert. Dieser Schritt geht Hand in Hand mit einer strategischen Erneuerung der Flotte.

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Anstelle der traditionellen Schmalrumpfflugzeuge werden zusätzliche hochmoderne und effiziente Airbus A220 eingesetzt. Diese Änderung in der Flottenstruktur dient dazu, die Effizienz auf den betroffenen Routen zu steigern. Die Einführung der neuen Flugzeugklasse soll dazu beitragen, die operativen Kosten auf den Strecken zu senken, die zuvor mit der älteren A320-Flotte bedient wurden. Dies ist ein zentrales Element der von Jens Ritter vorgelegten Sanierungspläne.

Finanzielle Lage und operative Verluste

Die drastischen Maßnahmen werden primär mit einer schlechten finanziellen Lage begründet. Das Management verweist explizit auf Verluste im laufenden Geschäft, die einen Handlungsdruck erzeugen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 verbuchte Lufthansa Airlines einen operativen Verlust von 180 Millionen Euro. Diese Zahl verdeutlicht die enorme finanzielle Belastung des Unternehmens in diesem Zeitraum.

Jens Ritter hat die Dimension der Verluste in dem Brief an die Mitarbeiter nochmals konkretisiert. Durchschnittlich habe man in den ersten neun Monaten jeden Monat 20 Millionen Euro verloren. Diese monatlichen Einbußen sind ausschlaggebend dafür, warum die Kernmarke der Lufthansa im dritten Jahr in Folge finanziell nicht erfolgreich war. Die anhaltenden Defizite machen grundlegende Änderungen in der Kostenstruktur zwingend erforderlich, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit

In der internen Kommunikation wird eine klare und harte Diagnose über den aktuellen Zustand des Unternehmens gestellt. Lufthansa Airlines sei bei der Kostenstruktur, der Effizienz und der Produktivität aktuell nicht wettbewerbsfähig. Diese Einschätzung des Managements dient als Rechtfertigung für die harten Einschnitte bei Personal und Flotte. Nur durch eine radikale Anpassung dieser drei Säulen soll wieder die Marktfähigkeit erreicht werden.

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Dieser Schritt markiert einen Wendepunkt in der Strategie des Luftfahrtkonzerns. Die bisherigen Ansätze reichten nicht aus, um die Gewinne zu stabilisieren. Daher wird nun der direkte Zugriff auf die Strukturkosten und die Produktivität der Belegschaft gesucht. Die Zusammenarbeit zwischen Management und Beschäftigten steht vor einer großen Bewährungsprobe, da die Transformation tief in die Arbeitsorganisation eingreift.

Ausblick und Beschäftigtensituation

Trotz der angekündigten Kürzungen ist die Gesamtzahl der Beschäftigten in Deutschland zuletzt stabil geblieben. Ende 2025 arbeiteten rund 67.000 Menschen bei der Lufthansa Group in Deutschland. Das entspricht einem Anstieg von rund einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese hohe Anzahl an Mitarbeitern stellt nun den Ausgangspunkt für die geplanten 1.000 Streichungen dar. Die Auswirkungen der Restrukturierung werden die Unternehmenskultur und die Betriebsabläufe an den Standorten Frankfurt und München langfristig prägen. Alle Beteiligten müssen sich auf eine Phase intensiver Veränderung einstellen.