Lufthansa und der Deutsche Fußball-Bund verlängern die Zusammenarbeit bis 2031. Ab sofort transportiert die Airline auch die Frauen-Nationalmannschaft zu allen wichtigen Turnieren.

Lufthansa und der Deutsche Fußball-Bund haben ihre langjährige strategische Kooperation deutlich ausgebaut und bis zum Jahr 2031 verlängert. Während andere Top-Partner wie Adidas im Dezember 2027 auslaufen und durch Nike ersetzt werden, bleibt Lufthansa als unverzichtbarer Transportpartner an Bord. Die Airline erweitert ihr Engagement über den bisherigen Rahmen hinaus, indem sie fortan nicht nur die Herren-Auswahl, sondern auch die Frauen-Nationalmannschaft zu allen internationalen Einsätzen transportiert. Dies stellt eine der bedeutendsten Partnerschaften im deutschen Spitzensport dar und sichert die logistische Unterstützung für mehrere Jahre.

Verlängerung bis 2031 und neue Verantwortung

Die Entscheidung der DFB GmbH & Co. KG unterstreicht die tiefe Verwurzelung der Marke Lufthansa im deutschen Fußball. Dr. Holger Blask, der Vorsitzende der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass das Vertrauen zwischen dem Verband und der Luftfahrtgesellschaft bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten besteht. Für den Verband ist die gleichzeitige Ausweitung der Zusammenarbeit auf die Frauen-Nationalmannschaft von besonderer strategischer Relevanz. Sie demonstriert den gemeinsamen Willen, die Teams sowie die Fans auf der ganzen Welt auf höchstem Niveau zu unterstützen und zu verbinden. Die Partnerschaft reicht weit über reine Transportleistungen hinaus und umfasst eine starke emotionale Bindung an die deutschen Nationalteams.

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Historischer Kontext und das Erbe von 2014

Die Zusammenarbeit zwischen der größten deutschen Airline und dem Deutschen Fußball-Bund blickt auf eine beeindruckende Historie zurück, die im Jahr 2005 begann. Ein unvergessliches Kapitel dieser gemeinsamen Reise geschah im Jahr 2014, als die Nationalmannschaft nach dem Titelgewinn der Weltmeisterschaft nach Deutschland zurückkehrte. Zu diesem Zweck wurde ein spezieller "Siegerflieger" eingesetzt, bei dem es sich um eine Lufthansa Boeing 747 handelte. Dieses Flugzeug brachte die Spieler sowie den WM-Pokal von Rio de Janeiro direkt nach Berlin und wird bis heute als Symbol für diesen Triumph erinnert. Die Airline hofft nun darauf, mit der Unterstützung der Frauen-Nationalmannschaft weitere erfolgreiche und emotionale Momente in der Geschichte der Kooperation zu schreiben.

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Führende Manager loben die verlässliche Partnerschaft

Jens Ritter, der Chief Executive Officer (CEO) von Lufthansa Airlines, freute sich über die weitere Vertiefung der Beziehung zum DFB. Er betonte, dass man seit über zwanzig Jahren stolzer Partner des deutschen Verbandes sei. Die Möglichkeit, in den kommenden Jahren auch die Frauen-Nationalmannschaft zu fliegen, sieht Ritter als Verstärkung der bereits sehr verlässlichen Partnerschaft. Diese Worte unterstreichen das unternehmerische Interesse der Airline, durch die Unterstützung beider Nationalteams ihre Sichtbarkeit und ihr Engagement im Breitensport sowie im Spitzensport zu festigen. Die Erweiterung des Dienstleistungsspektrums zeigt, dass Lufthansa sich als umfassender Logistikpartner für den gesamten deutschen Fußball versteht.

Zukünftige Großereignisse im Fokus

In den nächsten Jahren stehen eine Fülle von sportlichen Highlights an, die den Transport durch Lufthansa erfordern. Zunächst steht die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien an, wo die Airline erneut eine zentrale Rolle spielen wird. Dr. Holger Blask wies darauf hin, dass dies das nächste große Highlight auf dieser Reise darstellt. Die Erinnerung an den "Siegerflieger" von 2014 in Rio de Janeiro dient dabei als Inspirationsquelle für ein weiteres erfolgreiches Kapitel. Neben der Weltmeisterschaft 2027 gehören auch die Herren-Europameisterschaft 2028 sowie die Heim-Europameisterschaft der Frauen 2029 in Deutschland zum Programm. Abschließend wird die Männer-Weltmeisterschaft 2030 die Partnerschaft bis zum Ende der Vertragslaufzeit begleiten. Diese dichte Kalenderfülle garantiert Lufthansa eine intensive und sichtbare Präsenz auf dem globalen Markt.