Lufthansa verschärft Handgepäck-Regeln: Neuer Tarif verlangt Extra-Gebühr für Kabinentrolley

Seit dem 19. Mai 2023 erhebt Lufthansa auf vielen Europa-Strecken eine Gebühr für Handgepäckkoffer im günstigsten Tarif. Nur kleine Taschen sind inklusive. Das EU-Parlament plant eine Reform.

Ab dem 19. Mai 2023 hat Lufthansa die Regeln für Handgepäck drastisch geändert. Wer den günstigsten Tarif Economy Basic bucht, darf nur noch ein Mini-Gepäckstück mit den Maßen 40 x 30 x 15 Zentimeter kostenlos mitnehmen - also eine Handtasche, Laptoptasche oder einen kleinen Rucksack.

Ein klassischer Kabinentrolley ist nicht mehr inklusive und kostet ab 15 Euro extra, auf manchen Strecken auch mehr. Damit folgt die Kranich-Airlines dem Trend der Billigflieger, die schon länger für Handgepäck zur Kasse bitten. Besonders ärgerlich: Die Kontrollen am Gate wurden verschärft. Reisende berichten, dass sie im Basic-Tarif nur in der letzten Boarding-Gruppe dürfen und ihr Gepäck strikt nachgemessen wird.

Wer mit einem zu großen Koffer kommt, muss entweder nachzahlen oder das Gepäck im Frachtraum aufgeben - oft gegen eine saftige Gebühr. Die neue Regelung sorgt für Verwirrung bei Passagieren. Viele fragen sich, ob sich der günstigste Tarif überhaupt noch lohnt. Denn wenn man einen Kabinentrolley benötigt, kommt schnell ein Aufschlag von 15 bis 30 Euro pro Flug dazu.

Damit ist der vermeintliche Schnäppchenpreis oft teurer als ein Flex-Tarif mit Inklusivgepäck. Ich als BILD-Sparfochs rate daher: Vor dem Buchen genau vergleichen, was im Preis enthalten ist. Wer nur mit einem kleinen Rucksack reist, kann sparen. Alle anderen sollten lieber zu einem höheren Tarif greifen oder das Gepäck vorab online dazubuchen, denn am Flughafen wird es noch teurer.

Im Video oben erkläre ich, wie man trotz neuer Regeln clever bucht und wo die versteckten Fallen lauern. Aber Achtung: Selbst mit dem richtigen Tarif kann es am Gate zu Diskussionen kommen, wenn das Personal die Maße anders interpretiert. Daher mein Tipp: Vor Reiseantritt die genauen Bestimmungen der gebuchten Fluggesellschaft prüfen und im Zweifel einen leicht unterdimensionierten Rucksack wählen. Die Debatte um Handgepäckgebühren hat mittlerweile die EU-Ebene erreicht.

Das Europäische Parlament plant eine Reform, die Flugreisenden grundsätzlich ein kostenloses persönliches Gepäckstück plus ein kleines Handgepäckstück garantieren soll. Bisher können Airlines selbst entscheiden, ob und was sie erlauben. Die EU-Kommission und der Rat müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Bis dahin wird es wohl dabei bleiben, dass Airlines wie Lufthansa die Preise so gestalten, dass der Basistarif nur auf den ersten Blick günstig erscheint.

Reisende sollten daher immer die Gesamtkosten im Blick behalten und sich nicht von Lockangeboten blenden lassen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Brüssel tatsächlich eingreift oder ob das Chaos am Gate weitergeht. Bereits jetzt reagieren Verbraucherschützer verärgert. Sie kritisieren, dass die Airlines die Tarifstrukturen immer undurchsichtiger machen.

Ein Vergleich der Flugpreise werde erschwert, weil die Basispreise oft nicht das enthalten, was man braucht. Hinzu kommt, dass die EU noch keine einheitliche Regelung für Handgepäckmaße gefunden hat. Während Lufthansa nun 40x30x15 cm vorgibt, erlauben andere Airlines wie Ryanair oder EasyJet 40x20x25 cm. Das sorgt für zusätzliche Verwirrung, da Passagiere bei Umbuchungen oder Anschlussflügen auf unterschiedliche Vorschriften stoßen.

Der Vorstoß des EU-Parlaments ist daher dringend nötig, um für Klarheit zu sorgen. Allerdings ist der Gesetzgebungsprozess langwierig, und bis zur Umsetzung könnte es noch Jahre dauern. Bis dahin bleibt den Reisenden nur, sich vor jedem Flug genau zu informieren - und notfalls auf den Kabinentrolley zu verzichten





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