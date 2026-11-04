Luftqualitätsindex: Grenzwerte und Gesundheitsrisiken durch Feinstaub und Ozon

Das Umweltbundesamt definiert den Luftqualitätsindex basierend auf WHO-Empfehlungen. Feinstaub PM2,5 und Ozon stellen bei hohen Werten ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.

Der Luftqualitätsindex in Deutschland wird vom Umweltbundesamt festgelegt und orientiert sich dabei an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Jeder einzelne Schadstoff besitzt spezifische Grenzwerte, die in Stufen von sehr gut bis sehr schlecht eingeteilt sind. Die Berechnung des Index erfolgt nach einem strengen Prinzip: Derjenige Schadstoff mit dem schlechtesten Messwert bestimmt die Gesamtbewertung an einer jeweiligen Messstation.

Messprinzipien und Schadstoffklassifizierung

Die Karten des Umweltbundesamtes zeigen die aktuell gemessenen Werte für verschiedene Schadstoffe detailliert an. Ein Klick auf einen Punkt auf der Karte offenbart zudem den Verlauf der Belastung über die vergangenen dreißig Tage. Diese Transparenz ermöglicht es Bürgern, aktuelle Entwicklungen nachzuvollziehen. Besonders kritisch wird dabei zwischen verschiedenen Größenordnungen von Partikeln unterschieden, was unter der Abkürzung PM zusammengefasst wird.

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PM steht für Particulate matter, den englischen Fachbegriff für Feinstaub. Die Zahlen zehn und zwei Komma fünf geben die maximale Größe dieser Partikel an. Es handelt sich um Teile, die kleiner als zehn beziehungsweise zwei Komma fünf Mikrometer sind. Diese Unterscheidung ist entscheidend, da die gesundheitlichen Auswirkungen je nach Größe der Partikel stark variieren können.

Gesundheitsgefahren durch kleinste Partikel

Feinstaub gilt laut Angaben des Umweltbundesamtes als besonders problematisch für die menschliche Gesundheit. Er entsteht unter anderem durch den Verkehr, sowohl durch Abgase von Verbrennungsmotoren als auch durch Reifenabrieb. Insbesondere die kleinsten Partikel, also jene kleiner als zwei Komma fünf Mikrometer, gelten als besonders gefährlich für die Bevölkerung.

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Diese Kleinstpartikel haben das Potenzial, tief in die Lungenbläschen vorzudringen und sogar ins Blut zu gelangen. Dort begünstigen sie Lungenerkrankungen und können krebserregend sein. Die Fähigkeit, diese Barrieren zu durchdringen, macht PM zwei Komma fünf zu einem zentralen Fokus bei der Bewertung der Luftqualität und der daraus abgeleiteten Schutzmaßnahmen.

Ozon und Stickstoffdioxid als weitere Faktoren

Neben Feinstaub spielt Ozon eine bedeutende Rolle in der Diskussion um die Luftqualität. Ozon ist ein farbloses und giftiges Gas, das in Bodennähe Atemwegsbeschwerden auslösen kann. Die natürliche Ozonschicht in zwanzig bis dreißig Kilometer Höhe schützt zwar die Erde vor schädlicher Sonneneinstrahlung, doch bodennah wirkt es anders.

Ozon entsteht bei starker Sonneneinstrahlung aus sogenannten Vorläuferschadstoffen, vor allem aus Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen. Deshalb steigt die Ozon-Belastung typischerweise bei Sonnenschein an. Auch die Konzentration von Stickstoffdioxid selbst wird von Messstationen des Umweltbundesamtes ausgewertet. Dieser Schadstoff entsteht vor allem bei Verbrennungsprozessen im Straßenverkehr und durch Heizungsanlagen und kann die Atemwege schädigen.

Empfehlungen für empfindliche Personengruppen

Für die allgemeine Bevölkerung sind keine gesundheitlichen Beschwerden durch Luftschadstoffe zu erwarten, wenn die Werte niedrig bleiben. Bei erhöhten Belastungen gelten jedoch spezifische Empfehlungen für besonders empfindliche Gruppen. Bei Menschen mit Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können bereits bei moderaten Werten gesundheitliche Beschwerden auftreten.

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Solche Personen sollten körperlich besonders anstrengende Aktivitäten wie Sport im Freien möglichst zu Zeiten oder an Orten mit besserer Luftqualität ausüben. Eine Reduzierung der körperlichen Aktivität ist ratsam, wenn wiederholte Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit auftreten. Bei Kindern und älteren Menschen sowie bei gesunden Menschen können ebenfalls Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit entstehen.

Bei anhaltenden Beschwerden sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Im Falle sehr hoher Belastungen wird geraten, körperlich anstrengende Aktivitäten im Freien zu vermeiden oder zu verlagern. Die Vermeidung von Situationen mit hohem Verkehrsaufkommen kann die Exposition gegenüber diesen Schadstoffen signifikant reduzieren. Dies dient dem vorbeugenden Schutz der öffentlichen Gesundheit.