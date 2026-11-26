Lügen und Schrotflinten: „The Hunting Wives“ macht keinen Sinn, ist aber der perfekte Guilty Pleasure-Thriller
Mord, Erpressung und ganz viel Prickeln: Die völlig überspitzte, trashige Seifenoper „The Hunting Wives“ macht in der zweiten Staffel einfach dort weiter, wo sie aufgehört hat. Das ist Nonsens in Bestform.
Mord, Erpressung und ganz viel Prickeln: Die völlig überspitzte, trashige Seifenoper „The Hunting Wives“ macht in der zweiten Staffel einfach dort weiter, wo sie aufgehört hat.
Das ist Nonsens in Bestform. Margos Ehemann Jed will Gouverneur von Texas werden. Ein Neuankömmling entdeckt hinter der glitzernden Fassade einer reichen Frauenclique tiefe Abgründe. Nach einem Mordfall kommen immer mehr dunkle Geheimnisse ans Licht.
Dazu gibt es ganz viel prickelnde Liebe, bei der Altersunterschiede und Geschlecht keine Rolle spielen. - „The Hunting Wives“ gehen irgendwo zwischen „Desperate Housewives“ und „Big Little Lies“ auf die Jagd. Obwohl die Serie weder besonders raffiniert noch innovativ ist, hat sie sich zu einem Überraschungshit gemausert: Die zweite Staffel der schwülstigen Mischung aus Seifenoper, Südstaatendrama und Krimi startet am 27. November exklusiv bei Magenta TV.
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