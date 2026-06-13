Lugo - Das verborgene römische Kleinod Galiciens und Pilgerzentrum am Camino Primitivo

Lugo begeistert mit ihrer fast 2000‑jährigen römischen Stadtmauer, einer facettenreichen Kathedrale und einer Schlüsselstellung am ältesten Jakobsweg. Die Stadt vereint Geschichte, Kunst und Spiritualität und ist ein Muss für Reisende, die abseits der üblichen Pfade echte Kultur erleben wollen.

Lugo , eine lebendige Stadt im Nordwesten Spaniens, ist für Reisende, die jenseits der bekannten Touristenpfade nach einem authentischen Ziel suchen, ein wahres Juwel. Mit rund 100.000 Einwohnern verbindet die Stadt ihre reiche Geschichte mit einem modernen, gemütlichen Alltag.

Das herausragendste Merkmal, das Lugo zu einem Geheimtipp macht, ist die vollständig erhaltene römische Stadtmauer, ein Monument aus der Zeit von Kaiser Augustus, das die Stadt seit über zweitausend Jahren umschließt. Die Mauer erstreckt sich über etwa drei Kilometer, an manchen Stellen erreicht sie eine Breite von bis zu zwölf Metern und ist vollständig begehbar, sodass Besucher einen Rundweg entlang der Steinziegel beschreiten können, während sie einen weiten Blick über die Altstadt, die verwinkelten Gassen und das umgebende Stadtgebiet genießen.

Ihre massive Bauweise macht sie zur ältesten erhaltenen Stadtbefestigung Spaniens, ein einzigartiges Zeugnis römischer Ingenieurskunst, das bis heute unversehrt über die Stadt wacht. Im Herzen des historischen Zentrums erhebt sich die Kathedrale von Lugo, ein beeindruckendes Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert, das durch seine architektonische Vielseitigkeit besticht. Die Kathedrale vereint Elemente der Romanik, Gotik, des Barocks und des Neoklassizismus, wodurch sie ein faszinierendes Spiegelbild der wechselvollen Stilrichtungen über die Jahrhunderte hinweg darstellt.

Als Teil des Erzbistums Santiago de Compostela spielt das Gotteshaus nicht nur für Gläubige, sondern auch für Kulturinteressierte eine zentrale Rolle. Besucher können die kunstvollen Fassaden, die prachtvollen Altäre und die reich verzierten Kapellen erkunden, die das geistliche Erbe Galiciens lebendig halten. Lugo ist zudem ein bedeutender Knotenpunkt für Pilger auf dem Jakobsweg. Die Stadt liegt am Camino Primitivo, dem ältesten und ursprünglichsten Teil des Pilgerwegs nach Santiago de Compostela.

Von hier aus führen etwa 105 Kilometer durch die grüne, hügelige Landschaft Galiciens, bevor Pilger das Ziel ihrer langen Reise erreichen. Viele Gruppen starten in Lugo, um die letzte Etappe gemeinsam zu bewältigen, und die Stadt bietet zahlreiche Herbergen, Restaurants und spirituelle Anlaufstellen, die den Pilgern Trost und Stärkung auf ihrem Weg spenden. Der Mythos des Jakobswegs verschmilzt dabei mit der täglichen Lebensrealität der Luganer, die stolz darauf sind, ein Stück lebendiger Geschichte zu bewahren und zu teilen.

Durch die Kombination aus antiker Stadtmauer, beeindruckender Kathedrale und bedeutender Pilgertradition wird Lugo zu einem unverzichtbaren Reiseziel für Kulturreisende, Geschichtsinteressierte und spirituell Suchende gleichermaßen





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