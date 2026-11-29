Linken-Bundesvorsitzender Luigi Pantisano wirft SPD und Grünen vor, durch fehlende Kooperationsbereitschaft die Wahl eines Gegenkandidaten zur AfD in Sachsen-Anhalt zu verhindern.

Luigi Pantisano hat die politischen Parteien in Sachsen-Anhalt wegen ihrer Strategie zur Verhinderung einer AfD-Regierung scharf kritisiert. Der Bundesvorsitzende der Linken äußerte auf dem Landesparteitag in Magdeburg den Wunsch, dass die SPD und die Grüne n ihre politische Haltung ändern und Rückgrat zeigen sollten. Diese Aussagen stoßen in den Reihen der demokratischen Parteien auf starken Widerstand, da diese eine gemeinsame Kandidatur gegen die Alternative für Deutschland ausschließen.

Spannungen im Vorfeld der Landtagswahl

Die Kontroverse begann bereits vor der knappen Wahl Pantisanos zum Bundesvorsitzenden im Sommer, als er die Politik der CDU mit der der AfD gleichsetzte und diese als faschistisch bezeichnete. Diese Vergleiche fanden selbst innerhalb der Linken keine breite Zustimmung, woraufhin er um Entschuldigung bat. Dennoch bleibt die Stimmung in Sachsen-Anhalt angespannt, wie die Reaktionen auf seine Rede am Samstag in Magdeburg zeigen. Pantisano räumte ein, dass der gemeinsame Start nicht optimal war und er das Vertrauen der anderen Fraktionen erst wieder erarbeiten müsse.

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Politische Gemengelage im Landtag

Bei der Landtagswahl Anfang September wurde die AfD mit fast 44 Prozent der Stimmen stärkste Kraft im Land. Die Partei verfügt aktuell über 39 der 83 Sitze im Landtag, benötigt aber für eine Regierungsbildung die Unterstützung weiterer Abgeordneter. Die CDU plant nach aktueller Beschlusslage, dass 14 ihrer 15 Abgeordneten im ersten und zweiten Wahlgang den Saal verlassen, um keine Stimme abzugeben. Ob diese Haltung aufrechterhalten wird, gilt jedoch als fraglich, da die AfD auf mögliche Überläufer aus der CDU-Fraktion setzt. Zudem arbeitet das BSW bereits inhaltlich mit der AfD zusammen, obwohl man öffentlich die Wahl Siegmunds verneint.

Kritik an der überparteilichen Lösung

Pantisano plädiert dafür, der drohenden Machtübernahme der AfD entschieden entgegenzuwirken. Er unterstützt Eva von Angern als Kandidatin und betont, dass kein rechter Kandidat ins höchste Amt gewählt werden darf. Kritisch äußerte er sich jedoch über die Suche nach einer überparteilichen Lösung, die SPD und Grüne sowie die Linke einschließt. Er argumentierte, dass dieser Ansatz keine echte Alternative biete und die AfD letztlich sogar stärke. Sein Appell an SPD und Grüne, von Angern mitzuwählen, ignoriert die Tatsache, dass diese Parteien die Kandidatur bereits ausgeschlossen haben. Gemeinsam verfügen sie nur über 24 Sitze, was eine Mehrheit unmöglich macht.

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Scharfe Reaktionen der Koalitionspartner

Die Worte Pantisanos führen zu großer Verärgerung bei den Koalitionspartnern der Linken. Die Grüne Partei in Sachsen-Anhalt hatte länger Gespräche über eine gemeinsame Kandidatur eines überparteilichen Regierungschefs mit der SPD und der Linken geführt. Eva von Angern signalisierte zuvor, ihre Kandidatur zurückziehen zu können, wenn sich die demokratischen Parteien auf eine gemeinsame Lösung verständigen könnten, was auch die Zustimmung von CDU und BSW erfordern würde. Dies würde eine Mehrheit von 44 Stimmen ergeben.

Ablehnung durch den Grünen-Landesvorsitzenden

Dennis Helmich, der Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, reagierte am Sonntag mit scharfen Worten auf die Äußerungen Pantisanos. Er bezeichnete diese als bodenlose Bankrotterklärung und kritisierte, dass die Unfähigkeit zur Zusammenarbeit die AfD stärke, nicht der demokratische Schulterschluss. Helmich warf Pantisano vor, im entscheidenden Moment die Parteiinteressen über die gemeinsame demokratische Verantwortung zu stellen. Für ihn ist diese Haltung brandgefährlich für das Land. Er hofft, dass die Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt auf diese Wortmeldung nicht hereinfallen und ihre Ohren auf Durchzug stellen.