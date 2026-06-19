Luis Díaz begeistert bei WM-Premiere - Valencia sieht Chancen auf Ballon d'Or

Bayern-Star Luis Díaz glänzt bei seinem WM-Debüt für Kolumbien mit einem Tor und einer Vorlage gegen Usbekistan. Der ehemalige Bayern-Stürmer Adolfo Valencia traut ihm sogar eine Kandidatur für den Ballon d'Or zu, betont aber die Notwendigkeit eines starken Abschneidens bei der WM.

Die Nachricht wird Luis Díaz (29) freuen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zeigte der Flügelstar des FC Bayern im ersten WM-Spiel seiner Karriere mit der kolumbianischen Nationalelf gegen Usbekistan der ganzen Welt seine fantastische Form.

Die Nummer 14 des deutschen Rekordmeisters sorgte mit einer Torvorlage (40. Minute) und einem eigenen Treffer (65. Minute) fast im Alleingang dafür, dass sein Heimatland seine erste Partie in der Gruppe K gegen Usbekistan mit 3:1 gewann. Damit knüpft Díaz direkt an seine Topleistungen in der abgelaufenen Saison an, in der er 26 Tore und 23 Assists in 51 Spielen für die Bayern sammeln konnte.

Nun meldet sich ein prominenter Landsmann in BILD zu Wort und bringt den Kolumbien-Superstar sogar für den Weltfußballer-Titel ins Spiel, der am 26. Oktober in London vergeben wird. Gefeierter Nationalheld: Bayern-Star Luis Díaz beim 3:1 seiner Kolumbianer im WM-Gruppenspiel gegen Usbekistan. Adolfo Valencia (58, von 1993 bis 1994 bei Bayern) erklärte: Lucho kann und sollte unter den Top-Kandidaten für den Ballon d'Or sein.

Seine Statistiken belegen, dass er aktuell einer der besten Spieler der Welt ist. Valencia, der wegen seiner Schnelligkeit und körperlichen Stärke zu Spielerzeiten den Spitznamen El Tren (Spanisch für: der Zug) trug, glaubt allerdings, dass Díaz in den kommenden Wochen noch etwas Besonderes schaffen muss, um tatsächlich in die ganz enge Auswahl für die wichtigste individuelle Auszeichnung des Weltfußballs zu kommen.

Valencia fügte hinzu: Um den Ballon d'Or zu gewinnen, reicht es meist nicht, in der Liga und im Pokal herausragend zu spielen. Du musst auch in der Champions League und bei großen Turnieren mit deiner Nationalelf weit kommen. Deswegen sehe ich gerade Ousmane Dembélé als einen der Top-Favoriten, nachdem er mit PSG die Champions League gewonnen hat. Denn er hat auch bei der WM mit Frankreich gute Chancen auf den Titel.

Dasselbe gilt für Olise und Kane, die wie Lucho eine ganz starke Saison bei Bayern hinter sich haben und mit Frankreich und England auch bei der WM eine große Rolle spielen können. Dennoch macht Valencia Díaz Hoffnung: Wenn Kolumbien bei der WM weit kommt und Lucho weiter seine Leistung bringt, kann auch er unter die Favoriten kommen. Unsere Nationalelf muss ihn unterstützen, um echte Chancen auf den Ballon d'Or zu haben.

Das Potenzial dazu haben wir mit vielen guten und erfahrenen Spielern wie James Rodríguez. Übrigens: Für Díaz überragende Premieren-Saison als Bayern-Star hat Valencia eine Erklärung, die über dessen individuelle Qualitäten und seine fußballerische Integration ins Team von Trainer Vincent Kompany (40) hinausgeht.

Der ehemalige Münchner sagte: Lucho zeigt bei Bayern besonders starke Leistungen, weil ihm seine Mitspieler, die Klub-Chefs und die Fans die Liebe geben, die ihm am Ende seiner Zeit bei Liverpool (Januar 2022 bis Juli 2025) ein bisschen gefehlt hatte. Und wenn Lucho sich wohl und geschätzt fühlt, ist er extra motiviert, seinem Verein all das auf dem Platz zurückzuzahlen, denn er ist ein sehr dankbarer und bodenständiger Mensch.

Die Qualität seiner Teamkollegen wie Olise und Kane und die gute Arbeit des Trainers sind natürlich auch sehr wichtig. Im weiteren Verlauf des Turniers wird Díaz sicherlich versuchen, seine herausragende Form zu bestätigen und Kolumbien zu weiteren Erfolgen zu führen. Die Mannschaft gilt als Geheimfavorit in Gruppe K, und mit Spielern wie James Rodríguez und Díaz haben sie das Potenzial, weit zu kommen.

Sollte Kolumbien das Viertelfinale oder sogar das Halbfinale erreichen, könnte Díaz tatsächlich zu den Favoriten für den Ballon d'Or aufsteigen. Die Konkurrenz ist jedoch groß: Spieler wie Kylian Mbappé, Erling Haaland und Jude Bellingham werden ebenfalls starke Ansprüche anmelden. Doch Díaz hat mit seiner unglaublichen Saison bei Bayern und seinem starken WM-Start bewiesen, dass er auf höchstem Niveau mithalten kann. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob er den Sprung unter die besten drei schafft





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