Luis Díaz überrascht Fans in Petting bei einem Fanklub-Besuch. Trotz Selfie-Verbot verlief das Event friedlich. Der verletzte Offensivstar gibt Hoffnung auf sein baldiges Comeback für den FC Bayern.

Luis Díaz hatte bei seinem Besuch in Petting am Sonntag Mittag eine unerwartete Begegnung mit den strengen Regeln des dortigen Fanklubs " Red Piranhas". Der 29-jährige Flügelstürmer des FC Bayern München stand in der örtlichen Schulturnhalle im Landkreis Traunstein vor rund 300 Fans, als es kurzzeitig zu einer Spannungsspitze kam. Ein Moderator kündigt abrupt an, den Besuch vorzeitig abzubrechen, da mehrere Kinder entgegen der vorherigen Ansagen Selfies mit dem Spieler machen wollten.

Selfie-Verbot droht mit Abbruch des Events

Das strikte Verbot von Selbstauslöser-Selfies war vor der Ankunft des Kolumbianers in Petting allen Anwesenden bereits klar kommuniziert worden. Anstelle der beliebten Handyfotos hatten die Fans die Möglichkeit, jeweils ein professionell geschossenes Einzelbild mit einem anwesenden Fotografen zu erstellen und sich ein Autogramm der Nummer 14 geben zu lassen. Als einige Kids diese Regel ignorierten, warnte der Moderator Díaz vor einer frühzeitigen Abreise bei weiteren Verstößen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.

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Die ernsthafte Drohung des Moderators erwies sich schließlich als effektiv. Nachdem die Klarstellung erfolgt war, kam es zu keinen weiteren Selfie-Verstößen, sodass das Event wie geplant zu Ende gebracht werden konnte. Die Situation löste sich friedlich auf und Díaz setzte seine Teilnahme am Treffen fort, ohne die Stimmung im Raum nachhaltig zu trüben. Die Fans folgten der Anweisung und respektierten die Vorgaben der Organisatoren.

Humorvoller Maßkrug-Wettbewerb und Scherz der Fans

Im weiteren Verlauf des Programms agierte Díaz entspannt und freundlich, während er zahlreiche Fan-Fragen beantwortete und in verschiedenen Spielen gegen Mitglieder des Fanklubs antrat. Besonders amüsant war der Wettkampf im Maßkrugschieben, bei dem die Teilnehmer ihre Krüge über eine lange Bahn in einen Zielbereich schieben mussten. Díaz zeigte sich sportlich und engagierte sich sichtlich in den traditionellen bayerischen Activities.

Noch mehr Heiterkeit sorgte ein Duell im Maßkrugstemmen gegen seine Dolmetscherin, bei dem beide einen gefüllten Krug mit ausgestrecktem Arm so lange wie möglich in der Luft halten mussten. Überraschend verlor Díaz diesen Vergleich, was jedoch auf einen gezielten Scherz der Fans zurückzuführen war. Nach dem Event wurde enthüllt, dass der Krug von Díaz deutlich schwerer war, da eine rund sieben Kilogramm schwere Platte in dessen Boden eingebaut worden war. Díaz lachte herzlich über den kleinen Streich.

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Hoffnung auf Comeback nach Verletzungspause

Ein zentrales Thema für die Fans war zudem der gesundheitliche Zustand des Offensivstars. Díaz, der in den vergangenen vier Wochen pausieren musste, gab den Anwesenden konkrete Hinweise zu seiner Rehabilitation. Der Grund für die Abwesenheit war ein Bündelriss im Oberschenkel, der den Spieler lange Zeit von der Partie im Mannschaftstraining und in Wettkämpfen ferngehalten hat.

Bezüglich seines Wiedereinstiegs in die aktive Spielpraxis zeigte sich der Kolumbianer optimistisch. Er erklärte, dass er glaube, bald wieder zur Verfügung zu stehen. Konkret nannte er das anstehende Spiel am Mittwoch im Raum der Möglichkeit, bestätigte jedoch, dass eine definitive Zusage noch fehle. Die Unsicherheit bleibt bestehen, da noch nicht feststeht, ob das Comeback bereits in dieser Woche möglich ist.

Die Nachrichtenlage bezüglich der Offensive des FC Bayern München ist aufgrund der vielen Verletzungen in den vergangenen Wochen angespannt. Spieler wie Saibari, Gnabry, Davies, Olise und Kane waren ebenfalls nicht verfügbar, was die Situation für die Verantwortlichen und das gesamte Umfeld schwierig machte. In diesem Kontext ist die positive Meldung von Díaz eine wichtige Entlastung.

Der Fanklub-Besuch in Petting diente somit nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Motivation. Während alle anderen fitten Bayern-Profis an diesem Sonntag ebenfalls ihre traditionellen Besuche in Deutschland, Österreich und Südtirol absolvierten, stellte Díaz seine Gesundheit wieder in den Vordergrund. Die Interaktion mit den Anhängern fand trotz der kurzen Unruhe um die Selfies auf hohem Niveau statt.