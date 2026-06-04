Luis de la Fuente erklärt La Roja zum WM‑Favoriten und warnt vor starker Konkurrenz

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente sieht das Team als klaren Favoriten für die bevorstehende Weltmeisterschaft, betont jedoch die Gefahr durch starke Gegner und kündigt ein letztes Freundschaftsspiel gegen den Irak als Generalprobe an.

Der spanische Fußball verband hat am Mittwoch im Trainingszentrum Las Rozas die offizielle Pressekonferenz zur bevorstehenden Weltmeisterschaft abgehalten, bei der Nationaltrainer Luis de la Fuente (64) in aller Deutlichkeit seine Ambitionen für die spanische Nationalmannschaft dargelegt hat.

Der erfahrene Trainer, der das Team 2024 zum Europameistertitel führte, bezeichnete La Roja eindeutig als Favoriten des Turniers und betonte, dass diese Einschätzung eine Anerkennung der bislang geleisteten Arbeit sei. Auf die Frage, ob Spanien tatsächlich mit der Erwartung aufwartet, das Turnier zu gewinnen, antwortete de la Fuente ohne Umschweife: "Ja, wir gehen mit dem Ziel in die WM, das ist ein historischer Meilenstein, den jeder Trainer träumt zu erleben.

" Gleichzeitig machte er jedoch deutlich, dass er die Konkurrenz nicht unterschätzt und rief zu großer Vorsicht auf. In seiner Rede nannte de la Fuente die stärksten Mitbewerber: Deutschland, England, Portugal, Frankreich, die Niederlande, Argentinien, Brasilien, Senegal und Marokko, und fügte hinzu, dass er sicher sei, weitere starke Gegner zu übersehen.

Er erklärte, dass die WM "sehr schwierig" sei und dass die Spanier sich im Klaren seien, "um den Titel zu kämpfen - natürlich tun wir das", wobei er die Qualität der gegnerischen Mannschaften hervorhob. Der Trainer betonte, dass das Team sich in einer Phase der Vorbereitung befinde, in der jede Begegnung, jede Taktikschulung und jedes Freundschaftsspiel essentiell sei, um die Form zu finden, die für ein Turnier dieser Größenordnung nötig ist.

Als letzten Vorbereitungstest vor der Anreise nach Nordamerika hat de la Fuente am Donnerstag ein Freundschaftsspiel gegen den Irak geplant, das im Riazor-Stadion in La Coruña ausgetragen wird. Dieses Spiel soll als finale Generalprobe dienen, um sowohl die taktischen Abläufe als auch die mentale Stärke des Kaders zu prüfen. In der TVE-Sendung "Los desayunos de La 1" äußerte de la Fuente seine Zufriedenheit über die Reaktionen auf die Kaderverkündung: "Ich möchte nicht arrogant klingen, aber nichts hat mich negativ beeinflusst.

Ich spürte die Begeisterung im ganzen Land. Es erfüllt mich mit Stolz, Teil dieses Gefühls zu sein, und wir werden diese Euphorie am Leben erhalten.

" Ein historisches Detail, das besonders auffiel, war die Tatsache, dass zum ersten Mal in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft kein Spieler von Real Madrid im WM‑Kader steht. Stattdessen wurden acht Profis vom FC Barcelona berufen, ein Zeichen für die veränderte Dynamik im spanischen Fußball. De la Fuente betonte, dass die Auswahl nach Leistung und Teamfit erfolgte und nicht nach Vereinszugehörigkeit, und dass die Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Ehrgeiz die Grundlage für den Erfolg bilden soll.

Die Vorfreude in Spanien ist enorm, und die Fans hoffen, dass die Mannschaft den hohen Erwartungen gerecht wird und vielleicht sogar den lang ersehnten WM‑Titel nach Hause bringen kann





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