PSG-Coach Luis Enrique offenbart die Anfänge seiner Laufbahn bei Barcelona B. Der Nachfolger von Pep Guardiola erzählt von Krisen und dem Aufstieg in die Segunda División.

Der Trainer des Pariser Sportclubs, Luis Enrique, hat in der neuen Dokumentation Tocats per Lucho des Senders Betevé tief in die Schatulle seiner Karriere geblickt. Der fünfundsiebzigjährige Spanier, der aktuell die französische Ligue 1 anführt, schildert ohne Umschweife seine sehr menschlichen Anfänge als Coacher, die weit entfernt von den heutigen großen Erfolgen waren. Er räumt ein, dass er den Posten bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona fast wieder an den Nagel gehängt hätte, da die anfängliche Unsicherheit ihn stark belastete. Die Sendung gibt dem Publikum einen exklusiven Einblick in eine Phase, die für seine spätere Entwicklung als einer der gefragtesten Coaches Europas prägend war.

Die ersten Schritte bei Barcelona B

Luis Enrique übernahm im Jahr 2008 die Verantwortung für die zweite Herrenmannschaft des FC Barcelona und folgte damit dem scheidenden Cheftrainer Pep Guardiola. Zu diesem Zeitpunkt war der Wechsel in die Trainingsleitung für den fünfundfünfzigjährigen Guardiola ein großes Kapitelwechsel, während Luis Enrique selbst keinen natürlichen Weg in dieses Amt sah. Er betonte in dem Interview, dass er während seiner Zeit als aktiver Spieler niemals daran gedacht hatte, später einmal Trainer zu werden. Der Start in diese neue Rolle war von einem Mix aus hohem Enthusiasmus und erheblicher Wissenslücke geprägt, was ihm selbst später bewusst wurde.

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Die Übergangsphase gestaltete sich für den damaligen Co-Trainer keineswegs einfach, da ihm die notwendige Erfahrung für die Leitung eines Profiteams fehlte. Er gesteht offen ein, dass er in der Vorphase zur neuen Saison praktisch alles hinwerfen wollte, weil die Herausforderungen ihn überrollten. Diese Zweifel schreckten ihn nicht nur tagsüber, sondern auch nächtlich nicht ab, sondern begleitet ihn bis in die Stunden vor dem Aufstehen. Trotz dieser intensiven Krisenmomente entschied er sich jeden Morgen um acht Uhr neu, den Job nicht aufzugeben, sondern sich der Aufgabe zu stellen.

Lerneffekte und Vorbilder

Ein zentraler Punkt in der retrospektiven Analyse von Luis Enrique war sein eigener Umgang mit der körperlichen Belastung der Spieler. Er räumt ein, in dieser Hinsicht massive Fehler gemacht und mit der Intensität des Lauftrainings übertrieben zu haben. Die Angst, die Athleten durch die excessive Beanspruchung zu kaputttrainieren, war real. Louis van Gaal diente ihm dabei als maßgebliches Vorbild und Mentor, von dem er die meisten wertvollen Lektionen für seinen eigenen Stil zog. Van Gaal war für ihn der Trainer, von dem er am meisten lernte.

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Die Interaktion mit diesem Vorbild führte zu einem wichtigen Erkenntnisgewinn bezüglich der Belastungsgrenzen der Spieler. Luis Enrique erinnerte sich an die Einsicht, dass eine zu hohe Laufintensität die Spieler schnell an ihre physikalischen Grenzen bringen und sie dadurch potenziell schädigen würde. Da er selbst das Gefühl hatte, nicht über das nötige Fachwissen zu verfügen, entschloss er sich dazu, die Spieler einfach loslaufen zu lassen, um die Grenzen durch Erfahrung zu testen. Diese pragmatische, wenn auch riskante Herangehensweise definierte seine erste Saison.

Erfolge und Rückblick auf die Spielzeiten

Die erste Spielzeit bei der zweiten Mannschaft, die damals noch den Namen Barcelona Atlético trug, wertete Luis Enrique selbst als eine reine Probezeit. Es ging weniger um große Titel als vielmehr darum, sich in der Rolle zurechtzufinden und die Dynamiken im Profifussball zu verstehen. Diese Phase war entscheidend für seine persönliche und professionelle Reifung, auch wenn die Ergebnisse nicht immer überzeugen konnten. Die Unsicherheit und die Selbstzweifel waren allgegenwärtig, doch sie trieben ihn an, besser zu werden.

Im zweiten Jahr gelang dem Team unter der Leitung von Luis Enrique schließlich der sportliche Aufstieg in die zweite spanische Liga, was einen bedeutenden Wendepunkt darstellte. Der Erfolg bestätigte die geleistete Arbeit und half, die anfänglichen Zweifel zu zerstreuen. Die darauffolgende dritte Saison beendete die Mannschaft auf dem dritten Platz und sammelte dabei siebzigundfünfzig Punkte. Dieser Wert stellte den Klubinternen Rekord für die meisten Punkte in einer Saison auf, ein Meilenstein, der den Erfolg der Arbeit unterstreicht.

Weiterer Werdegang und aktuelle Situation

Nach diesen drei Jahren verließ Luis Enrique den FC Barcelona vorerst, um die Chance auf eine neue Herausforderung in der italienischen Serie A bei der AS Rom anzunehmen, wo er von zwei Millen bis zweitausendzwölf aktiv war. Anschließend führte ihn sein Weg weiter zu Celta Vigo, wo er in den Jahren zweiunddreizehn bis vierzehn die Verantwortung übernahm. Diese Stationen festigten seinen Ruf als tüchtiger Techniker, der auch in anderen Ländern erfolgreich arbeiten konnte. Im Jahr zweiundvierzehn kehrte Luis Enrique schließlich als Cheftrainer zurück zur ersten Mannschaft des FC Barcelona. In dieser Zeit gewann er mit den Katalanen etliche wichtige Titel und bewies, dass er die Lehren aus seiner frühen Zeit gelernt hatte. Seine Karriere zeigt den klassischen Bogen vom unsicheren Neuling zum erfahrenen Meistertrainer. Heute, als Coach des Paris Saint-Germain, blickt er auf einen langen und abwechslungsreichen Weg zurück, der von ständigen Lernprozessen geprägt war.