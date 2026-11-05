Luis Enrique kritisiert Regelwerk nach PSG-Sieg in der Champions League

PSG-Trainer Luis Enrique übt scharfe Kritik an den Auswechselregeln nach dem 6:0-Sieg gegen Villarreal und fordert mehr Respekt für Profis im Spielbetrieb.

Der französische Rekordmeister Paris Saint-Germain führt die Tabelle der Champions League nach vier Spieltagen weiterhin ungeschlagen an. Nach einem souveränen 6:0-Auswärtssieg gegen Villarreal bleibt das Team von Trainer Luis Enrique ohne Punktverlust, doch die Freude über das Ergebnis wurde durch heftige Konflikte mit den Spielregeln überschattet. Der 56-jährige Coach äußerte nach der Partie seinen Unmut über die Handhabung der Auswechselbestimmungen.

Kritik an Dreifachwechsel-Regel

Luis Enrique bezeichnete die aktuelle Anwendung der Drei-Wechsel-Regel als Farce und forderte eine grundlegendere Überprüfung des Verfahrens. Er kritisierte insbesondere die Situation, in der Spieler aufgrund technischer Fehler auf das Feld geschickt wurden, obwohl sie dort nicht hätten sein dürfen. Der Trainer betonte, dass solche Vorfälle den professionellen Charakter des Wettbewerbs untergraben und keine angemessene Behandlung im Fußball darstellen.

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Ereignisse am 74. Spielminute

In der 74. Minute kam es zu einer komplexen Situation beim dreifachen Wechsel. Der eingewechselte Spieler Ndjantou sollte für Doué ins Spiel kommen, verließ aber den Platz nicht innerhalb der vorgeschriebenen zehn Sekunden. Da das Spiel weiterlief, schob Trainer Luis Enrique Ndjantou manuell auf das Spielfeld, was dazu führte, dass der Spieler eine Gelbe Karte erhielt. Dennoch durfte er gemäß der Interpretation des Schiedsrichters im Spiel bleiben.

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Reaktion des Trainers auf Verzögerungen

Enrique argumentierte, dass bei einem Stand von 0:0 und drei gleichzeitig stattfindenden Wechseln die Logik der Regeln nicht mehr funktioniere. Er verglich die Situation mit einem Kinderspiel und verlangte, dass die Profis genauso respektiert werden wie das Schiedsrichterteam. Die Verzögerungen bei der Umsetzung der Wechsel führten dazu, dass die Einwechselspieler erst später korrekt ins Spiel integriert wurden, während die Uhr weiterlief.

Endstand und weitere Gegner

Trotz des Chaos bei den Wechseln sicherte sich Paris Saint-Germain den klaren Sieg. Der spätere Einwechselspieler Boly traf zum 6:0-Endstand und sorgte für die finale Entscheidung. Mit diesem Erfolg festigt das Team seine Position an der Spitze der Königsklasse. In den kommenden Spielen stehen Herausforderungen gegen AS Rom am 25. November, Aston Villa am 8. Dezember, Como 1907 am 20. Januar und Galatasaray am 27. Januar an.