Der Trainer von Paris Saint-Germain, Luis Enrique, und der ehemalige Spieler Kylian Mbappé pflegten kein gutes Verhältnis. Dies bestätigt auch der ZDF-Experte Christoph Kramer. Der Trainer habe eine besondere Beziehung zu seinen Spielern, die auf gegenseitigem Respekt und Liebe basiert. Mbappé habe jedoch nie den Trainer geliebt, sondern eher auf ein Kräftemessen eingegangen. Dies sei auch bei Real Madrid zu beobachten, wo der Trainer versucht, die Spieler zu dominieren.

Seitdem Superstar Kylian Mbappé PSG verlassen hat, ist der internationale Erfolg nach Paris gekommen. Im ersten Jahr nach Mbappé konnte Trainer Luis Enrique auf Anhieb die Champions League gewinnen - und auch im zweiten Jahr könnte es so weit sein.

Längst ist bekannt: Die beiden pflegten kein gutes Verhältnis, davon ist auch ZDF-Experte Christoph Kramer überzeugt. Der Weltmeister von 2014 erklärte, dass der PSG-Trainer eine besondere Beziehung zu seinen Spielern habe: Er muss die Spieler lieben und die Spieler ihn. Auf die Rückfrage von Moderator Jochen Breyer, ob Mbappé ihn nicht geliebt habe, sagte Kramer: Nein, es ist immer ein Kräftemessen. Wer ist mächtiger, Mbappé oder der Trainer?

Mit Bezug auf ein Video, in dem Enrique Mbappé klare taktische Anweisungen gab, sagte der Weltmeister: Von der Körpersprache her glaube ich nicht, dass er ihn mochte. Dann auch vielleicht zu Recht nicht, weil er auf ein Kräftemessen mit dem Trainer eingegangen ist. Man sieht es jetzt auch bei Real Madrid im Umkehrschluss, das ist nicht so einfach





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