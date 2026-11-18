PSG-Coach Luis Enrique offenbart in der Doku 'Tocats per Lucho' seine frühen Trainerjahre bei Barcelona B. Er erzählt von Zweifeln, harter Arbeit und dem Aufstieg.

Der aktuelle Trainer des Paris Saint-Germain, Luis Enrique, blickt in einer neuen Dokumentation offen auf die schwersten Stunden seiner frühen Karriere zurück. In der Sendereihe 'Tocats per Lucho' des Fernsehsenders Betevé gibt der fünfzigjährige Spanier detaillierte Einblicke in seine Zeit als Übungsleiter bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona. Er verrät, dass er den Job fast aufgegeben hätte, nachdem er die Nachfolge von Pep Guardiola übernommen hatte.

Enriques erste Trainerstation bei Barcelona B

Luis Enrique übernahm im Jahr 2008 die Leitung von Barcelona B, das damals noch unter dem Namen Barcelona Atlético firmierte. Mit dieser Verpflichtung trat er die Nachfolge seines Vorgängers Pep Guardiola an, der mittlerweile ein gefeierter Erfolgstrainer im internationalen Fußballsport war. Enrique gesteht ein, dass er damals weder als Spieler noch als Trainer darauf vorbereitet war. Er kam voller Enthusiasmus, aber auch mit großer Unwissenheit in die Rolle. In der Vorgesprächssituation der Saisonvorbereitung erwog er ernsthaft, alles hinzuschmeißen und die Verantwortung niederzulegen.

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Die psychische Belastung war für den damaligen Co-Trainer enorm hoch. Luis Enrique beschreibt, dass ihn Zweifel besonders nachts plagen. Er wachte oft auf und dachte darüber nach, den Trainerjob sofort aufzugeben. Um acht Uhr morgens änderte er seine Meinung jedoch immer wieder und beschloss, weiterzumachen. Diese innere Zerrissenheit prägte seine ersten Monate in der Funktion, die ihm später den Weg ebnete, zum Cheftrainer bei Celta Vigo und schließlich zum Selektionschef der spanischen Nationalmannschaft zu werden.

Fehler beim Training und Vorbilder wie Louis van Gaal

Bei der Umsetzung seiner taktischen Vorstellungen machte Luis Enrique deutliche Fehler, die er heute offen einräumt. Er gab zu, es beim körperlichen Training übertrieben zu haben und den Spielern viel zuzumuten. Er warnte sich selbst davor, die Kadermitglieder durch das extensive Lauftraining fast umzubringen, merkte jedoch an, dass er nichts Besseres wusste. Da er sich in dieser Phase als unwissend betrachtete, entschied er sich dafür, die Spieler einfach loslaufen zu lassen, anstatt eine ausgereiftere Strategie anzuwenden.

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Neben den eigenen Unsicherheiten profitierte Luis Enrique stark von den Erfahrungen anderer. Er schöpfte bewusst aus den guten Dingen, die er von Trainern lernte, mit denen er zuvor zusammengearbeitet hatte. Besonders Louis van Gaal war für ihn ein wichtiges Vorbild, von dem er am meisten lernte. Van Gaal lehrte ihn taktische Disziplin und wie man Spieler langfristig entwickelt. Diese Lektionen halfen Enrique, seine eigene Philosophie zu formen, die später bei AS Rom und in Katalonien Früchte trug.

Aufstieg in die Segunda División und Rekordpunkte

Die erste Spielzeit von Luis Enrique bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona bezeichnete er als reines Lehrjahr und Probezeit. In diesem Jahr musste er noch mit Unsicherheiten kämpfen und die Spieler an seine Methoden gewöhnen. Im zweiten Jahr gelang dann der entscheidende Schritt: Die Mannschaft schaffte den Aufstieg in die Segunda División, die zweithöchste spanische Spielklasse. Dieser Erfolg bewies, dass die harte Arbeit und die Anpassungsfähigkeit des Trainers Früchte trugen.

In der dritten und letzten Saison unter seiner Führung bei Barcelona B erreichte das Team den dritten Platz in der Tabelle. Mit insgesamt siebzig Punkten stellte der Klub damit einen neuen Punkterekord auf. Dieser historische Erfolg festigte Enriques Ruf als erfolgreicher Nachwuchstrainer. Trotz der sportlichen Erfolge beschloss er, den Verein vorerst zu verlassen, um neue Herausforderungen anzunehmen. Seine Karriere führte ihn daraufhin weg von Katalonien.

Karriereweiterweg zu AS Rom und Celta Vigo

Nach seinem Weggang von Barcelona im Jahr 2011 wechselte Luis Enrique als Cheftrainer zu AS Rom in die italienische Serie A. Dort trainierte er die Mannschaft während der Saison 2011 bis 2012 und sammelte weitere internationale Erfahrung. Nach seiner Zeit in der italienischen Hauptstadt folgte ein weiterer Schritt in der spanischen Primera División, als er Celta Vigo von 2013 bis 2014 betreute. Diese Stationen waren wichtig, um seine Traineridentität außerhalb von Barcelona zu festigen.

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Im Jahr 2014 kehrte Luis Enrique als Trainer zur ersten Herrenmannschaft des FC Barcelona zurück. Mit den Katalanen gewann er in der Folgezeit zahlreiche Titel und etablierte sich als einer der dominantesten Persönlichkeiten im europäischen Fußball. Seine Reise von der unsicheren zweiten Mannschaft bis zur Spitze von Paris Saint-Germain zeigt, wie entscheidend die frühen Jahre in Barcelona waren. Die Dokumentation 'Tocats per Lucho' bietet somit einen authentischen Blick auf die Wurzeln eines modernen Trainers.