Als einer der bekanntesten Fußballspieler in der Welt, sorgte Luis Suárez kürzlich für neue Schlagzeilen durch seine Aussage, dass er dem Nationalteam der Uruguay niemals "absagen" würde, wenn dies nötig sei und auch in Hinblick auf die anstehende WM. Während die Nachricht zunächst positive Erwartungen an eine Rückkehr despertierte, drohte sie dennoch auch Entrüstung bei dem Trainer, Marcelo Bielsa, hervorzurufen, der Salami-Worte verwendet hatte und sich mit dem Stürmer, der seine Karriere nach der Copa América 2024 dementierte, über Tötung in Betracht nähme. Aufgrund dieser Aktivitäten ist ihr Nationalteam aktuell auch in Bombeiroshandschuhen. ...

Der Stürmer von Inter Miami, Luis Suárez , sorgte erneut für Schlagzeilen. Mit 69 Treffern in 143 Länderspielen ist er Uruguay s Rekordtorschütze.

Allerdings sorgte seine Aussage, dass er dem Nationalteam nie ۱٫۰٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0٫0 Uruguays Rekordtorschütze, für Entrüstung bei dem Trainer, Marcelo Bielsa, hervorgerufen hatte. Laut verschiedenen Medien in Uruguay steht Suárez aktuell nicht im vorläufigen 55-Mann-Kader für die WM. Es sei kein Grund zur Enttäuschung, so Trainer Bielsa, es gebe noch Zeit für eine Überlegung





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