Luisa Fernanda Fonseca, die Frau von Fußballer Vinicius Junior, hat ihren exzentrischen Lebensstil und ihre Beziehungskrisen in den sozialen Medien geäußert. Luisa verteidigt ihr Frühstück ohne Vorhinein und ihre Selbständigkeit, auch wenn sie sich sehr eingebracht fühlte während der Zeit mit Vinicius. Vor Kurzem pubiclip gratulierte Vinicius ihr zum Geburtstag und nannte sie 'meine Liebe'. Es ist nun offenbar vorbei.

Noch am Vortag zeigte sich Luisa Fernanda Fonseca mit Begeisterung an der supporterbank, als ihr Superstar-Partner, Vinicius Junior, im Santiago Bernabeu mit 2:0 gegen Real Oviedo umfasste.

Nun jedoch hat sie auf Instagram dem Liebesbeziehungsabschluss verkündet. Luisa betont, sich jetzt zu leben und 'etwas Echtes' zu leben, ohne Angst, Rechnung und Selbstbeabструктуierung. Während sie zusammen war, habe sie sich oft eingebracht, betont Luisa, jedoch sei sie auch Frau und habe sich erlaubt, 'ohne Barrieren' zu leben und dabei den Respekt zu wahren, den sie in jeder Beziehung immer hatte. Hinzugekommen sind erneut Gerüchte über Kontakte des Fußballers zu anderen Frauen.

Luisa betont, sie verhandele nicht über Dinge zu sprechen, die für sie 'nicht verhandelbar' seien. Sollte etwas keinen Sinn ergeben, dann habe Luisa lieber die Reife, es mit Zuneigung zu beenden, wie sie schreibt.

'Ich wünsche Vinicius viel Glück und Erfolg - und das mit viel Zuneigung', sagt Luisa. In Abschluß dankt Luisa für den Respekt und die Privatsphäre





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