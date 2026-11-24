Luisa Neubauer hält im Podcast Ronzheimer ein politisches Engagement offen, bleibt aber beim Aktivismus und kritisiert Kanzler Friedrich Merz.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich im Podcast Ronzheimer zu ihrer beruflichen Zukunft geäußert. Die 30-Jährige, die seit Jahren als deutsches Gesicht von Fridays for Future auf die Straße geht, schloss dabei eine stärkere Rolle in der Politik nicht aus. Im Gespräch mit Podcast-Gastgeber Ronzheimer ging es zudem um die Partei Die Grünen, um Greta Thunberg und um die Haltung zu Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Neubauer sagte, sie denke derzeit nicht über einen Wechsel in die Politik nach, halte sich diese Option aber offen. Alles andere wäre aus ihrer Sicht unehrlich. Gleichzeitig betonte sie, dass sie Aktivismus machen wolle, von dem sie überzeugt sei.

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Luisa Neubauer schließt eine politische Rolle nicht aus

Luisa Neubauer hält sich im Podcast Ronzheimer die Möglichkeit offen, künftig aktiver in der Politik tätig zu sein. Auf die Frage, ob sie dann logischerweise bei Die Grünen landen würde, wich sie aus. Parteizugehörigkeit sei für sie keine Ehe, sondern eher ein grobes Einverständnis, sagte sie sinngemäß.

Vor der Bundestagswahl 2025 sei Neubauer nach eigenen Angaben gefragt worden, ob sie als Kandidatin antreten wolle. Sie habe dieses Angebot abgelehnt. Neubauer erklärte zudem, dass ihre bisherige Überzeugung, nur außerhalb der Parlamente wirksam zu sein, ins Wanken geraten sei. Sie sehe, dass viele gute Menschen nicht mehr in politischen Machtpositionen seien, und deshalb müsse sie sich selbst die Frage stellen.

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Im Aktivismus bleiben will Neubauer so lange, wie sie den Ort für den wirksamsten hält. Sie bezeichnete sich selbst als Klimaktivistin und sagte, dies mache den größten Teil ihrer Wochenzeit aus. Zugleich hält sie es für berechtigt, dass Menschen mit einer gewissen Reichweite zu bestimmten Themen Stellung beziehen.

Neubauer zu Die Grünen, Berlin und dem Umfeld von Greta Thunberg

Die Grünen könnten in Berlin bald gemeinsam mit der SPD und der Linkspartei regieren, und Luisa Neubauer steht nach eigenen Worten hinter der Linie ihrer Partei. Die Linke steht allerdings wegen Antisemitismus-Skandalen und Verbindungen zur organisierten Kriminalität in der Kritik. Grüne und SPD haben deshalb konkrete Bedingungen gestellt, die derzeit ausgehandelt werden. Neubauer äußerte die Hoffnung, dass dies gut gelingt.

Ronzheimer sprach Neubauer auch auf Greta Thunberg an, die mit dem Aktivisten Thiago Avila in Verbindung gebracht wird. Avila nahm an der Beisetzung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah teil. Neubauer wich einer direkten Antwort aus und verwies darauf, die Personenfrage auszuklammern. Sie wolle die Frage an Thunberg weiterleiten. Allgemein sagte sie, man müsse sich im besten Falle von Terroristen oder deren Freunden fernhalten.

Von Greta Thunberg selbst distanzierte sich Neubauer nicht. Damit bleibt offen, wie Thunberg das Verhältnis zu Thiago Avila bewertet, denn dazu lag im Gespräch keine Stellungnahme vor.

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Kritik an Friedrich Merz und der Verantwortung Deutschlands

Deutlicher wurde Luisa Neubauer bei Bundeskanzler Friedrich Merz. Dass Merz nicht zur Weltklimakonferenz gereist ist, hält sie für ein falsches Signal. Fossile Interessengruppen hätten es ihrer Ansicht nach leichter, wenn nicht einmal der deutsche Kanzler für einen Nachmittag vor Ort erscheine.

Neubauer sieht auch Deutschland und die Europäische Union in der Mitverantwortung. Beide hätten nicht ausreichend geliefert und sich nicht hinreichend gerüstet, sagte sie. Mit dieser Kritik verbindet sie die Forderung, dass Politik und Öffentlichkeit beim Klimaschutz konkreter handeln. Ob und wann Neubauer selbst eine Kandidatur oder einen Parteieintritt erwägt, ließ sie im Podcast offen.