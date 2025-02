Luisa Neubauer mit Provokation auf der Berlinale

Klimaaktivistin Luisa Neubauer sorgte mit ihrem Kleid auf der Berlinale-Eröffnung für Aufsehen. Die Botschaft auf dem Kleid bezog sich auf die Bedrohung der Demokratie und die Normalisierung rechtsradikaler Ideen.

Bei der Eröffnungsfeier der Berlinale erschien die Klimaaktivistin Luisa Neubauer in einem Kleid, das sowohl schlicht als auch provokant war. Auf der Vorderseite des Kleides war zu lesen: „Donald & Alice & Elon & Friedrich?“ Auf der Rückseite stand: „Democracy dies in daylight!“ (Die Demokratie stirbt bei Tageslicht!), eine Adaption des Slogans der Washington Post: „Democracy Dies in Darkness“.

„Ich mache mir, wie sehr viele andere Menschen gerade in Deutschland, große Sorgen um unsere Gesellschaft, unsere Demokratie und um das gesellschaftliche und ökologische Klima. Und ich frage mich, wer all das verteidigt, wenn es darauf ankommt“, sagte die Aktivistin gegenüber der Nachrichtenagentur DPA. Neubauer nutzte den roten Teppich, um eine politische Botschaft zu senden. Mode kann politisch sein – oder zumindest wird sie dazu genutzt. Das hat Luisa Neubauer auf der Berlinale bewiesen. Auch andere Prominente wählten den roten Teppich, um sich politisch zu äußern. Nicht zum ersten Mal hat Luisa Neubauer ein modisches und gleichzeitig politisches Zeichen gesetzt. Nachdem sie beim Berliner Presseball im Januar ein Kleid mit der Aufschrift „Hot, hotter, dead“ trug und damit auf den Klimawandel anspielte, provozierte sie bei der Berlinale-Eröffnung erneut. „Ich mache mir wie sehr viele andere Menschen gerade in Deutschland große Sorgen um unsere Gesellschaft und unsere Demokratie und um das gesellschaftliche und ökologische Klima. Und ich frage mich, wer all das verteidigt, wenn's drauf ankommt“, sagte sie anlässlich der Berlinale-Eröffnung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Mit ihrem bedruckten Kleid setzte die Klimaaktivistin eine Botschaft. Sie ist nicht die erste Prominente, die den roten Teppich für eine politische oder gesellschaftliche Botschaft nutzt. Die besten Beispiele sehen Sie in der Galerie.





