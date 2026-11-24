Klimaaktivistin Luisa Neubauer gibt an, dass konkrete Angebote für einen Bundestagskandidatur vorlagen. Sie erklärt die Gründe für die Absage und ihr Credo.

Die bekannteste deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die sich im Alter von 30 Jahren befindet, hat in einem Interview mit dem Moderator Paul Ronzheimer im gleichnamigen Podcast RONZHEIMER einen entscheidenden Wendepunkt in ihrer Karriere öffentlich gemacht. Sie bestätigte, dass ihr konkrete politische Angebote unterbreitet wurden, um als Kandidatin für die Bundestagswahl 2025 anzutreten, sie diese Angebote jedoch bisher abgelehnt hat, da sie ihren Protest weiterhin für den wirksamsten Weg hält.

Konkrete Kandidaturangebote vor 2025 abgelehnt

Neubauer, die als gesicht der Bewegung Fridays for Future gilt, räumte ein, dass sie sich die Rückkehr in die Politik zumindest offen hält, weil eine komplette Abgrenzung ihrer Meinung nach unehrlich wäre. Der direkte politische Impuls ergab sich aus einer wachsenden Frustration über die Ergebnisse der bisherigen Proteste. Das strategische Credo, dass Straßenproteste Handlungsdruck erzeugen und somit Parteimitglieder zum Handeln zwingen, sei durch die Realität einer politischen Machtkrise in Frage gestellt worden.

Also read Blessin erklärt Uno-Wechsel nach Gelb vor Gladbach-Dortmund

Die Begründung für den inneren Wandel liegt in der Beobachtung, dass viele engagierte und qualifizierte Personen aus den politischen Machtpositionen abgewandert sind oder keine führenden Rollen mehr einnehmen. Diese Entwicklung führte dazu, dass Neubauer sich selbst die Frage stellte, ob sie nicht selbst die Verantwortung übernehmen müsse, um den dringend需要的 politischen Einfluss aufzubauen, statt weiterhin nur von außen Druck auszuüben.

Strategische Neuausrichtung und Bündnis in Berlin

Trotz der offenen Haltung gegenüber einer persönlichen Kandidatur bezieht sie klar Position zu den aktuellen politischen Bündnissen ihrer Partei, der Grünen. In Berlin steht sie fest hinter der Linie ihrer Fraktion, die möglicherweise bald mit der SPD und der Linkspartei regieren könnte. Diese Koalitionsvariante ist umstritten, da die Linke aktuell wegen Antisemitismus-Skandalen und Verbindungen zur organisierten Kriminalität scharfer Kritik ausgesetzt ist.

Advertisement

Neubauer erklärt, dass die Grünen und die SPD spezifische Bedingungen für eine Zusammenarbeit gestellt haben. Solange die Aushandlungsprozesse diese Kriterien gut erfüllen und die Bedingungen eingehalten werden, unterstützt sie das geplante Vorgehen. Sie definiert Parteizugehörigkeit dabei nicht als untrennbare Lebensentscheidung, sondern als ein grobes politisches Einverständnis, das flexibel bewertet werden kann.

Distanzierung von Thunbergs Umgebung bei Schweigen zu Person

Bei der Frage nach ihrer früheren Weggefährtin Greta Thunberg, die im Alter von 23 Jahren steht, bleibt Neubauer diplomatisch. Der Moderator Paul Ronzheimer sprach Thunbergs Verbindung zum 40-jährigen Aktivisten Thiago Avila an, der an der Beisetzung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah teilgenommen hatte. Neubauer wich dieser konkreten Personenfrage aus und lehnte es ab, sich direkt zur Freundschaft mit Thunberg zu äußern.

Statt einer direkten Bewertung der Beziehung zog sie eine allgemeine moralische Grenze. Sie betonte, dass man sich im besten Fall von Terroristen sowie von deren Freunden fernhalten müsse. Eine persönliche Distanzierung von Thunberg selbst blieb jedoch aus, womit sie die enge Zusammenarbeit in der Vergangenheit zwar nicht explizit billigt, aber auch nicht aktiv beendet.

Kritik an Merz und Mitschuld der EU an Klimaverhandlungen

Deutlicher wird ihre Kritik an der aktuellen Bundesregierung und insbesondere an Kanzler Friedrich Merz im Alter von 71 Jahren aus der CDU. Neubauer stuft es als falsches politisches Signal ein, dass Merz nicht zur Weltklimakonferenz reiste. Sie argumentiert, dass fossile Interessengruppen es deutlich leichter hätten, wenn nicht einmal der deutsche Regierungschef für einen einzigen Nachmittag vor Ort sei.

Advertisement

Zudem gibt Neubauer Deutschland und der Europäischen Union eine erhebliche Mitschuld am Scheitern des jüngsten Klimagipfels. Sie vertritt die Ansicht, dass beide Akteure nicht ausreichend geliefert und sich nicht gründlich genug auf die internationalen Verhandlungen vorbereitet hätten. Diese Versäumnisse hätten die Chancen auf einen wirksamen Klimaschutz weltweit geschwächt, statt sie zu stärken.