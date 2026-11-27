Die Nationalspielerin Luisa Schulze verstärkt das ZDF als Handball-Expertin. Sie kommentiert die Frauen-Europameisterschaft im Dezember 2024 an der Seite von Moderator Florian Zschiedrich.

Das ZDF erweitert seine Sportberichterstattung mit einer neuen Gesichtern in der Handball-Expertise. Die 36-jährige Nationalspielerin Luisa Schulze übernimmt ab Dezember die Rolle als kommentierende Analytikerin für den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Die erfahrene Kreisläuferin wird die Spiele der deutschen Damenmannschaft während der anstehenden Europameisterschaft professionell begleiten und einordnen.

Schulze bringt eine beeindruckende Karriere in die neue Funktion ein. Sie spielt aktuell in der Bundesliga für Frisch Auf Göppingen und kann auf 132 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft zurückblicken. Diese fundierte Spielerfahrung und ihr tiefes Verständnis für die Sportart machen sie zur idealen Wahl für die analytische Begleitung im Fernsehen.

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Kommentar der Handball-EM im Dezember

Luisa Schulze ist bereits bei der Frauen-Europameisterschaft im Einsatz, die vom 3. bis 20. Dezember stattfindet. Das Turnier wird in den Ländern Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und der Türkei ausgetragen. Die deutsche Auswahl startet am 4. Dezember um 18 Uhr mit dem Eröffnungsspiel gegen Schweden.

Die Vorrundenspiele des DHB-Teams werden dabei im slowakischen Bratislava ausgetragen. Am 6. Dezember um 20.30 Uhr folgt ein weiteres Vorrundenspiel gegen Serbien. Einen Tag später, am 8. Dezember um 18 Uhr, trifft die deutsche Mannschaft auf die Gastgeberinnen aus der Slowakei. Diese direkten Spiele bilden den Auftakt für das deutsche Turnier bei der EM 2024.

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Expertise durch Florian Zschiedrich

Bei ihrer Arbeit als Expertin wird Luisa Schulze an der Seite des 40-jährigen Moderators Florian Zschiedrich stehen. Zschiedrich ist als bekannter Moderator des "ZDFsportstudio live" tätig und leitet die Übertragungen der Spiele. Zusammen bilden sie das neue Commentary-Team, das die Leistungen der Mannschaft vor der Kamera analysiert und für die Zuschauer aufbereitet.

Die Kombination aus der praktischen Expertise der ehemaligen Nationalspielerin und der moderativen Erfahrung von Zschiedrich soll den Zuschauern eine fundierte Einordnung der Spielgeschehnisse ermöglichen. Diese strukturelle Unterstützung durch das ZDF verdeutlicht den Anspruch, die Handball-EM mit hoher journalistischer und fachlicher Qualität zu begleiten.

Deutschland als Mitfavorit auf Medaillen

Das DHB-Team startet mit hohem Erwartungsdruck in die Europameisterschaft. Die Frauen, die im Jahr 2025 im eigenen Land Vize-Weltmeister wurden, gelten bei der EM 2024 als starke Mitfavoriten auf die Medaillenränge. Diese aktuelle Leistungsbilanz festigt die Position des Teams im Teilnehmerfeld des Turniers.

Neben der deutschen Auswahl sind auch weitere Nationen im Kandidatenkreis für die Podestplätze verankert. Der Titelverteidiger Norwegen, Frankreich sowie die Niederlande zählen zu den direkten Konkurrenten, die um die Goldmedaille mitspielen werden. Der Wettbewerb ist somit als sehr hart umkämpft anzusehen, wobei alle genannten Teams über die nötige Erfahrung und Qualität verfügen, um das Turnier zu dominieren.