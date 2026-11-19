Luka Doncic liefert mit 38,1 Punkten pro Spiel die beste offensive Leistung ab. Die Lakers stehen mit 13-3 auf Platz 1 der Liga.

Luka Doncic prägt aktuell die NBA-Szene mit einer statistischen Dominanz, die ihresgleichen sucht. Der Stern der Los Angeles Lakers hat in der aktuellen Spielzeit durchschnittlich 38,1 Punkte pro Begegnung erzielt. Diese Leistung markiert einen historischen Meilenstein für die Offensive in der Geschichte der Liga. Das Team selbst führt mit einer Bilanz von 13 Siegen und 3 Niederlagen die Liga an.

Historische offensive Leistungen und Rekorde

Die aktuellen Zahlen von Luka Doncic überbieten etablierte Rekorde in zahlreichen Kategorien. Er trifft durchschnittlich 5,1 Dreierwürfe pro Spiel. Damit nähert er sich dem Rekord von Stephen Curry aus der Saison 2020/21, der bei 5,3 Treffern lag. Vor einem Spiel am 12. Februar 2026 lag der Wert von Doncic sogar bei 5,4. Diese Treffsicherheit ist umso bemerkenswerter, da die Erfolgsquote bei gut 38 Prozent liegt. Der Großteil dieser Würfe wird eigenständig erzwungen, wobei meist mindestens ein Verteidiger an ihm haftet.

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Im Vergleich zu früheren Legenden der Liga schneidet Doncic extrem gut ab. Wilt Chamberlain erzielte in seiner legendären Saison mit 50 Punkten im Schnitt 40,5 Punkte pro 100 Ballbesitzen. In seinem zweitbesten Jahr mit 44,8 Punkten waren es 37,5 Punkte. Der aktuelle Wert von Doncic liegt bei 49,5 Punkten pro 100 Ballbesitzen. Damit übertrifft er auch die modernen Bestmarken. Joel Embiid erreichte in der Saison 2023/24 mit 50,9 Punkten pro 100 Ballbesitzen den Höchstwert, bestritt dabei jedoch nur 39 Spiele.

Teamdynamik der Los Angeles Lakers

Die Leistung von Doncic hat die Dynamik der Los Angeles Lakers fundamental verändert. In den Minuten, in denen der Spielmacher auf dem Feld steht, zeigt das Team ein Net-Rating, das einem Kurs von 73 Siegen in einer kompletten Saison entspricht. Die aktuelle Bilanz übertrifft selbst die Erwartungen der optimistischsten Analysten vor Saisonstart. Die Lakers stellen mit ihm die drittbeste Offensive der gesamten Liga.

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Ein Vergleich mit historischen Teams zeigt die Überlegenheit der aktuellen Situation. Die Warriors von Wilt Chamberlain waren trotz der individuellen Punkteleistungen oft nur mittelmäßige Offensivteams. Im Gegensatz dazu ist Doncic der zentrale Playmaker und macht die Lakers im Offensive Rating deutlich effektiver. Diese Kombination aus individueller Scoring-Kraft und teamweiter Offensive führt zu einer einzigartigen Dominanz auf dem Parkett.

Bewertung des MVP-Status und Wettbewerber

Trotz dieser herausragenden individuellen Statistik ist Luka Doncic nicht der eindeutige Favorit auf den MVP-Award. In der Vergangenheit reichte es bei ihm regelmäßig nur zum dritten Platz. In der Saison 2023/24 belegte er den dritten Rang. Gründe dafür waren Verletzungen und starke Konkurrenz. Zudem schafften seine Teams bisher nie einen Platz in den Top 3 ihrer Conference. Im Jahr 2024 erreichten die Mavericks lediglich den fünften Platz im Westen.

Die aktuelle Situation unterscheidet sich deutlich von den Vorjahren. Die Lakers stehen als bilanzbestes Team der Liga da. Diese Teamleistung ist ein entscheidender Faktor bei der MVP-Debatte. Dennoch bleiben Vergleiche mit anderen Stars relevant. Stephen Curry führte in der Saison 2015/16 die Liga bei der Effizienz an. Sein True Shooting lag bei 67 Prozent und lag 12,8 Prozentpunkte über dem Ligaschnitt. Dieser Wert ist für Doncic schwer zu erreichen, da er deutlich mehr Ballbesitz und Entscheidungsfindung pro Spiel verantwortet.

Auswirkungen auf die Saisonvorausschau

Die aktuelle Form von Doncic wirft die Frage nach dem Titelgewinn auf. Die Lakers könnten bei einer schwächeren Oklahoma City Thunder Kontrahenten echte Chancen haben. Allerdings ist die Saison noch zu jung für definitive Aussagen. Der Spielplan der Lakers war bisher vergleichsweise gnädig. Ein Spiel gegen Charlotte und ein Spiel gegen Utah als Back-to-Back sprachen eher gegen eine zu leichte Vorentscheidung.

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Trotz dieser Einschränkungen bleibt die individuelle Entwicklung von Doncic unbestritten. Er durchbricht Grenzen, die lange als undurchdringlich galten. Seine Effizienz und sein Erfolg in den ersten Wochen der Saison sind beispiellos. Die Kombination aus Scoring, Playmaking und Teamergebnissen macht ihn zu einem einzigartigen Phänomen in der NBA-Geschichte. Beobachter und Experten verfolgen nun mit Spannung, ob er diese Leistung über die gesamte Saison halten kann.