Luka Doncic gerät nach dem NBA-Cup-Aus der Los Angeles Lakers gegen die San Antonio Spurs mit einem Fan aneinander. Dieser schubst den Lakers-Star sogar.

© IMAGO/ZUMA Press Wire Luka Doncic gerät nach dem NBA-Cup-Aus der Los Angeles Lakers gegen die San Antonio Spurs mit einem Fan aneinander. Dieser schubst den Lakers-Star sogar.

Cup mit einem Fan aneinandergeraten. Auf die 96:99-Niederlage gegen die San Antonio Spurs folgte eine Szene auf dem Weg in die Kabine. Videoaufnahmen zeigen, wie Doncic nach dem Spiel zunächst enttäuscht Richtung Spielertunnel ging, als ihm ein weiblicher Fan etwas zurief. Der Slowene warf daraufhin etwas, das wie ein Schweißband aussaß, in Richtung des Zuschauers.

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Doncic ging ein paar Schritte weiter, als er sich plötzlich umdrehte und das Band zurückforderte. Die männliche Begleitung der Frau gab es ihm, was der Lakers-Star ziemlich energisch auch aus seiner Hand holte, woraufhin der Fan Doncic schubste. Lakers-Forward Jarred Vanderbilt und Sicherheitskräfte gingen sofort zwischen die beiden.