Der finnische Fußballstar Luka Hyryläinen beweist immense Härte: Nach 120 Minuten im U21-EM-Qualifikationsspiel spielt er nur drei Tage später durch. Dies unterstreicht die starke Charakterfestigkeit bei Magdeburg.

Luka Hyryläinen hat die Sieger-Mentalität des 1. FC Magdeburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In einer herausfordernden Länderspiel-Woche zeigte der 22-jährige Mittelfeldspieler, dass die Profis des Vereins bereit sind, für den Erfolg an ihre physischen und psychischen Grenzen zu gehen. Hyryläinen gilt dabei als das beste Beispiel für diese unerschütterliche Einstellung, die das Team derzeit prägt.

Harte Doppelbelastung im Juni

Der 1,99 Meter große Finne erreichte mit der finnischen U21-Nationalmannschaft die Qualifikation für die Europameisterschaft. Am Dienstag stand er während der 120 Minuten im Spiel gegen Irland auf dem Platz. Diese enorme körperliche Anstrengung lag erst wenige Tage zurück, als er bereits am darauffolgenden Freitag für Magdeburg auflief. Er selbst gab später zu, von seiner eigenen Leistung überrascht gewesen zu sein, drei Tage später noch einmal die volle Spielzeit absolviert zu haben.

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Ehrliche Worte zu Erschöpfung und Charakter

Hyryläinen betonte, dass solche Leistungen primär eine Kopfsache sind. Solange der Geist stark bleibe, könne alles passieren, erklärte er. Körperlich befand er sich zu diesem Zeitpunkt bereits am Limit. Im Geheimen hatte er sogar auf eine Verschnaufpause gehofft, um sich von der Intensität des Länderspiels zu erholen. Dennoch zeigte er sich offen in seiner Kommunikation mit dem Sportchef Peer Jaekel.

Er schrieb dem Sportchef direkt, dass er sich absolut erschöpft fühle. Die Reaktion des Managements und der Physiotherapeuten war jedoch schnell: Sie machten klar, dass man ihn am Freitag dringend brauchte. Hyryläinen reagierte mit dem Gedanken, dass er in diesem Moment zwar erschöpft war, es aber dennoch ein gutes Gefühl ist, gebraucht zu werden. Um die Belastung zu kompensieren, schlief er viel und aß ordentlich.

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Spieler lobt Mannschaftsgeist

Letztlich zog Hyryläinen durch und lebte die Stärke des Vereins vor. Er gab offen zu, dass die Mannschaft nicht das beste Spiel zeigte und die zweite Halbzeit sehr schwierig war. Am Ende zähle jedoch nur das Ergebnis. Wenn das Team leiden müsse, dann leide es auch, was er als eine der größten Stärken des Kaders bezeichnete. Diese Haltung sicherte die notwendigen drei Punkte.

Trainer würdigt die Härte des Finnen

Auch der Trainer Petrik Sander äußerte sich voll des Lobes. Der 66-jährige Coach zog gedanklich den Hut vor der Leistung des Mittelfeldspielers. Er verwies darauf, welch enorme Leistung Hyryläinen am Tag zuvor im Nationaldress erbracht hatte, um dann sofort darauf für Magdeburg aufzulaufen. Sander wertete dies als starken Beweis für den Charakter der jungen Spieler.

Hyryläinen gab das Lob jedoch nicht für sich allein in Anspruch, sondern verwies auf den Teamgeist als entscheidenden Schlüssel zum Erfolg. Er betonte, dass die Mannschaft über gute Spieler verfüge, die auch vom Ersatzbank kommen würden. Diese Qualität komme in jedem Spiel deutlich zum Tragen. Aktuell sei die Mannschaft als Einheit extrem stark unterwegs und handle zusammen.