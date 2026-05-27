Luka Modric plant Karriereende nach verpasster Champions-League-Qualifikation mit AC Mailand

Der 40-jährige Mittelfeldspieler Luka Modric denkt nach dem verpassten Einzug des AC Mailand in die Champions League an sein Karriereende. Auslöser ist die sportliche Krise des italienischen Traditionsklubs, der zudem mit personellen Veränderungen reagiert hat.

Luka Modric (40) steht offenbar vor dem Ende seiner einzigartigen Fußball karriere. Nach dem verpassten Einzug des AC Mailand in die Champions League plant der langjährige Superstar von Real Madrid , im Sommer seine Laufbahn zu beenden.

Transfer-Insider Nicolò Schira berichtet, dass sich Modric in den vergangenen Tagen intensiv Gedanken gemacht und diesen Entschluss gefasst hat. Besonders bitter für den Kroaten: Er hatte seine Zukunft in Mailand offenbar an die Qualifikation für die Champions League geknüpft. Genau dieses Ziel verpasste der Traditionsklub jedoch nach der Niederlage gegen Cagliari. Damit droht dem Mittelfeld-Star ein enttäuschender Abschied.

Die Krise beim AC Mailand verschärfte sich danach zusätzlich. Der Klub reagierte mit drastischen Maßnahmen und trennte sich fast ausnahmslos von der sportlichen Führung. Auch Trainer Massimiliano Allegri wurde gefeuert. Nur Ex-Superstar Zlatan Ibrahimovic soll weiterhin eine Rolle im Verein spielen.

Modric hatte sich in Miano eigentlich wohlgefühlt. Nach dem Ende seiner Zeit in Madrid - sein Vertrag wurde nicht mehr verlängert - wurde er mit offenen Armen in Italien empfangen. Sportlich wurde er sofort zu einer wichtigen Stütze und zum Fanliebling. Auch privat hatte sich seine Familie in Italien längst eingelebt.

Tochter Ema feierte zuletzt sogar Erfolge in der U13-Mannschaft der Milan-Frauen. Die jüngste Entwicklung beim Verein bringt nun vieles ins Wanken. Die emotionale Bindung zum Klub sei "sehr groß".

"Die Situation hat ihn überfordert", heißt es weiter im Bericht. Der Verein versucht aktuell noch alles, um Modric von einem Verbleib zu überzeugen. Doch die Entscheidung scheint gefallen zu sein





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