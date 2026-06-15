Kroatien-Legende Luka Modric steht vor einer Entscheidung: Karriereende, Rückkehr zu Real Madrid oder Vertragsverlängerung bei Milan. Der Weltfußballer von 2018 wird wahrscheinlich nicht in Mailand bleiben und nach dem Turnier Schluss mit Fußball machen.

Kroatien -Legende Luka Modric steht vor einer Entscheidung: Karriereende , Rückkehr zu Real Madrid oder Vertragsverlängerung bei Milan . Der Weltfußballer von 2018 wird wahrscheinlich nicht in Mailand bleiben und nach dem Turnier Schluss mit Fußball machen.

Der Trainer Allegri und der Sportdirektor Tare sind weg, die Modric 2025 holten. Ihre Nachfolger sucht unter anderem Milans Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic, der auch schon mit Modric über dessen Zukunft gesprochen hat. In Kroatien ist man sich sicher, dass Modric nicht in Mailand bleiben wird und nach dem Turnier aufhören wird. Der Grund dafür ist die Abwesenheit von Trainer Allegri und Sportdirektor Tare, die Modric 2025 holten.

Luka Modric ist noch nicht entschieden, ob er seine Karriere beendet oder zu Real Madrid zurückkehrt. Der Weltfußballer von 2018 wird wahrscheinlich nicht in Mailand bleiben und nach dem Turnier Schluss mit Fußball machen. Der Trainer Allegri und der Sportdirektor Tare sind weg, die Modric 2025 holten. Ihre Nachfolger sucht unter anderem Milans Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic, der auch schon mit Modric über dessen Zukunft gesprochen hat.

In Kroatien ist man sich sicher, dass Modric nicht in Mailand bleiben wird und nach dem Turnier aufhören wird. Der Grund dafür ist die Abwesenheit von Trainer Allegri und Sportdirektor Tare, die Modric 2025 holten. Lamine Yamal, der 18-jährige Spieler von Barça, verpasst seit April sechs Liga-Spiele mit einer Verletzung im Oberschenkelmuskel. Das Ziel ist ein Comeback im ersten Gruppenspiel gegen Kap Verde am Montag, möglicherweise noch von der Bank.

In der Reha wird jeder Schritt und jede Therapie haarklein mit Barcelona abgesprochen. Denn das Thema ist sensibel. Zwischen dem spanischen Meister und Trainer Hansi Flick sowie dem Verband mit Nationaltrainer Luis de la Fuente gab es in der Vergangenheit schon öffentlichen Zoff über Yamals Belastungssteuerung. Beim Abschlusstest gegen Peru in Puebla (Mexiko) musste Yamal passen, blieb im Teamcamp in Chattanooga/Tennessee.

Harry Kane, der Titelträger seit 1966, winkt nach Meisterschaft, Pokalsieg sowie 61 Pflichtspieltoren für die Bayern. Der Ballon d'Or wäre ihm ein Traum. Kane sagt: 'Angesichts der Trophäen, die ich diese Saison gewonnen habe, und der Anzahl der Tore, die ich erzielt habe, wäre ich im Rennen.





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