Luka Vuskovic: 100 Millionen Euro Ablöse bei Brighton & Hove Albion

Luka Vuskovic gilt als teuerster Verteidiger-Europawert. Brighton verlangt 100 Millionen Euro Ablöse für den Leistungsträger unter Trainer Fabian Hürzeler.

Der kroatische Innenverteidiger Luka Vuskovic hat sich seit seiner Rückkehr nach England zu einer absoluten Schlüsselfigur entwickelt. Mit dem Überraschungs-Klub Brighton & Hove Albion, der derzeit auf Rang 2 der Premier League liegt, wirbelt der 19-Jährige gemeinsam mit Trainer Fabian Hürzeler die englische Liga auf. Seine herausragenden Leistungen auf der Abwehrreihe bleiben der Konkurrenz nicht verborgen, was bereits erste Interesse an einer Verpflichtung weckt.

Höhere Ablöse als zuvor erwartet

Eine mögliche Verpflichtung des Abwehrstars wäre für jeden interessierten Verein jedoch eine extrem kostspielige Angelegenheit. Nach Informationen des Senders Sky müsste ein Klub mindestens 100 Millionen Euro auf den Tisch legen, um die Dienste von Luka Vuskovic zu sichern. Ein Wechsel zum FC Bayern erscheint aufgrund dieser enormen Summe daher kaum realistisch. Sollte der Abgabepreis tatsächlich bei 100 Millionen Euro liegen, würde der Kroate sogar zum teuersten Verteidiger der Fußball-Geschichte aufsteigen. Bislang hält diesen Rekord sein Landsmann Josko Gvardiol, den Manchester City im Jahr 2023 für rund 90 Millionen Euro von RB Leipzig übernahm.

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Erfolgreiche Leihe beim Hamburger SV

In der Vorsaison hatte sich Vuskovic bereits in der Bundesliga einen Namen gemacht. Während seiner Zeit beim Hamburger SV spielte er sich in die Herzen der Fans und absolvierte 30 Pflichtspiele auf Leihbasis. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Die Hamburger würden ihn gerne länger halten, konnten sich eine Weiterbeschäftigung jedoch finanziell nicht leisten. Stattdessen kehrte der junge Abwehrspieler zunächst zu seinem Stammverein Tottenham Hotspur zurück, bevor er für 54 Millionen Euro an Brighton verkauft wurde.

Vertragslaufzeit bis 2031

Bei Brighton & Hove Albion unterzeichnete Vuskovic einen bis 2031 laufenden Vertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Unter Trainer Fabian Hürzeler ist der kroatische Defensivakteur inzwischen fest in der Startelf gesetzt. In der laufenden Saison 2025/26 kommt er bereits auf 16 Pflichtspieleinsätze, in denen er ein Tor erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete. Sein Wert ist explodiert, und Brighton scheint nicht willens zu sein, den jungen Star vorzeitig gehen zu lassen.

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Zukunft und Transfergerüchte

Ein Abschied aus Brighton nach dieser Saison ist keineswegs eine beschlossene Sache. Die sportliche Formkurve des Klubs, der unter Hürzeler auf Platz 2 klettert, spricht eher für eine Fortsetzung. Zudem ist die geforderte Ablösesumme von 100 Millionen Euro ein enormes Hindernis für potenzielle Interessenten. Selbst große europäische Traditionsklubs würden mit dieser Summe vor einem Transfer zurückschrecken, der den Rekord von Josko Gvardiol bricht.

Marktwert und Positionierung

Luka Vuskovic zählt inzwischen zu den auffälligsten jungen Innenverteidigern Europas. Seine Entwicklung vom Leihspieler des Hamburger SV zum festen Bestandteil der Premier-League-Elf von Brighton ist bemerkenswert. Die Kombination aus Jugend, Erfahrung und taktischer Disziplin unter Fabian Hürzeler macht ihn zu einer der wertvollsten Defensive-Kräfte des Kontinents. Für andere Vereine bleibt die Frage, ob sie bereit sind, diese historische Summe zu zahlen, offen. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass der 19-Jährige seine Karriere bei Tottenham oder Brighton beenden wird.